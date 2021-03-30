Молдова хоче повернути своє майно в Україні: Санду скликала Радбез

Йдеться зокрема про санаторій у Одесі

Молдавський президент Майя Санду на 30 березня скликала Вищу раду безпеки, на якій, зокрема, має намір обговорити втрату Молдовою майна в Україні.

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Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

"Рада має обговорити неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на засіданні в будівлі адміністрації президента обговорять боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.

Зазначимо, під час візиту в січні в Україну Майя Санду зокрема обговорила з президентом Володимиром Зеленським ситуацію з розташованими в нашій країні проблемними державними об'єктами Молдови, яких вона позбулася. До них зокрема належить санаторій "Молдова" в Одесі.

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Ми також повідомляли, що Україна і Молдова мають намір запровадитиперетин кордону між країнами за внутрішніми документами, без закордонних паспортів.

Крім того, між Україною і Молдовою хочуть побудувати автодорогу, якою з Києва до Кишинева можна буде дістатися за п'ять годин.

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