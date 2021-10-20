Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🤐 Темникгейт 🚑 Поради лікаря Комаровського 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Нашестя смертельних комарів в Італії – країні загрожують небезпечні хвороби

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
20 жовтня, 18:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчені виявили тільки в провінціях Бергамо і Брешія близько 6 тисяч личинок і сотні яєць комах
В Італії з'явилися комарі, здатні переносити небезпечні захворювання. Фото: колаж "Сьогодні"
В Італії з'явилися комарі, здатні переносити небезпечні захворювання. Фото: колаж "Сьогодні"

На півночі Італії з'явився новий вид комарів, які здатні переносити смертельно небезпечні захворювання. Йдеться про так званих "корейських" кровосисних комарів, що належать до виду Aedes koreicus.

Про це свідчать результати дослідження Міланського державного університету, опубліковані в міжнародному науковому журналі Parasites&Vectors.

Реклама

"Поширенню чужорідних видів комарів сприяють різні чинники, в тому числі кліматичні умови, постійне пересування людей і товарів, наявність середовища, придатного для розвитку їхніх личинок", – йдеться в повідомленні.

Комарі Aedes koreicus

Комарі Aedes koreicus – це потенційні переносники вірусу японського енцефаліту, який, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, є основною причиною вірусного енцефаліту в багатьох країнах Азії.

За свідченням учених, на відміну від багатьох інших видів кровосисних, "корейські" комарі добре переносять холод і зараз активно поширюються в горбистих і гірських районах північної Італії. Той факт, що цей вид був виявлений в Бергамо, дозволив вченим припустити, що вони потрапили до цієї провінції через міжнародний аеропорт Оріо-аль-Серіо, що знаходиться там.

Реклама

Вас можуть зацікавіти новини на тему:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.27

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.61

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти