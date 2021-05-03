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Тиждень після вибуху в Чорнобилі. Guardian нагадав, як радіація розповзлася по Європі

3 травня, 19:55

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Різні країни реагували на підвищення радіаційного фону по-різному – що переживали люди в перший тиждень після найстрашнішої техногенної аварії в історії

Через тиждень після вибуху на четвертому блоці Чорнобильської атомної електростанції підвищення радіаційного фону відчула фактично вся Європа, що викликало паніку, особливо в наближених до Радянського Союзу країнах.

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Про це йшлося в замітці, опублікованій в британській газеті The Guardian рівно 35 років тому. Сьогодні на своєму сайті видання нагадало про те, що переживала Європа в ті дні – 3 травня 1986 року.

Сайт "Сьогодні" наводить переклад цієї статті.

"На материковій Європі підвищений рівень радіації, основне забруднення припало на Польщу, Східну Німеччину і Швецію

Внаслідок чорнобильської катастрофи у всіх країнах континентальної Європи до заходу напередодні зафіксували підвищений рівень радіації. Чистим залишався лише Піренейський півострів. Країни Заходу і Сходу оговталися від паніки і почали підраховувати збитки.

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Зміна напрямку вітру від Києва протягом дня призвела до нової невизначеності. Метеорологи дійшли одностайної думки, що південно-східний вітер, який на початку тижня був найсильнішим у регіонах Польщі та Скандинавії, тепер повертає прямо на схід – у напрямку Греції, Югославії та Південно-Західної Німеччини.

Франція повідомила про "незначне збільшення" атмосферної радіоактивності. У Голландії вчора заявили, що вперше після катастрофи рівень радіації був помітно вищии за норму; уряд країни відклав на невизначений термін заплановану презентацію переходу на ядерну енергетику в 1990-х роках.

Основна частка зараження припала на країни, розташовані найближче до зони лиха – зокрема, на Польщу, Східну Німеччину і Швецію, яка з початку тижня прагнула вжити заходів задля виправлення ситуації.

Шведська влада наказала фермерам тримати свою худобу в хліві протягом декількох тижнів, а людям заборонили пити дощову воду та їсти дикорослі овочі та гриби. Стокгольм побоюється, що на початку наступного тижня вітер може повернути назад в сторону Швеції.

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У Польщі, яка серед країн Східної Європи найбільше постраждала, тривають вичерпні громадські дебати, але їх недостатньо – йод і незабруднені харчові продукти продовжують розкуповувати. Минулої ночі офіційна мета влади все ще полягала в тому, щоб забезпечити все населення у віці до 16 років – більше як 10 мільйонів осіб – йодованою сіллю задля запобігання зараження.

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У Східній Німеччині заявили, що рівень радіації в Східному Берліні більш ніж у 100 разів перевищував норму, однак не становив небезпеки для здоров'я. Але Західна Німеччина обмежила постачання свіжого молока з найпостраждаліших районів країни. Минулої ночі це були землі Баден-Вюртемберг, Баварія, Гессен, Рейнланд-Пфальц і Саарланд.

Однак уряд і відомства з охорони здоров'я застерегли людей від вживання таблеток йоду для протидії можливому впливу радіації – у Гессені вже зареєстрували перші випадки отруєння.

Останні кілька днів хіміки повідомляють про ажіотаж довкола йоду в таблетках в усій Західній Німеччині, особливо в Західному Берліні, де його розпродали повністю.

Румунія і Югославія повідомляють про різке підвищення рівня радіації. Бухарест закликає не пити воду невідомого походження, а Белград – не проводити багато часу на відкритому повітрі.

Чиновники в країнах Бенілюксу повідомляють про підвищений рівень радіації і закликають мити овочі, тоді як швейцарська влада оголосила про намір розвивати плани будівництва нової АЕС у цьому регіоні в 90-х роках всупереч рівню радіації, який у 10 разів перевищує нормальний.

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Вчора Італія заборонила продаж зелені для салатів та імпорт її з Північної Європи. Міністр охорони здоров'я Костанта Деган підписав наказ, що забороняє продавцям продавати свіжі листові овочі".

Також читайте і дивіться, як через п'ять днів після вибуху на ЧАЕС радянська влада провела першотравневу демонстрацію в "радіоактивному пеклі" в самому центрі Києва.

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