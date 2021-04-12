Зброя для України і військові кораблі в Чорному морі: Литва запропонувала зрозумілу для Кремля мову

Україну слід підтримувати зброєю і такими видимими ознаками солідарності, як військові кораблі у Чорному морі, за прикладом Туреччини і США – бо з Кремлем треба розмовляти винятково мовою відчутних аргументів, впевнений голова Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
Про це він написав у Twitter.
На думку Лінаса Лінкявічюса, тільки в разі такої підтримки можна розраховувати на деескалацію ситуації.
"Україна потребує збройної підтримки – що робить Туреччина, і видимих ознак солідарності – що роблять США, відправляючи військові кораблі в Чорне море. Відчутні аргументи на землі і на морі – єдина зрозуміла для Кремля мова, що сприяє деескалації", – написав він.
Нагадаємо, під час зустрічі президента Володимира Зеленського з главою Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, зокрема обговорювалася безпека в Чорноморському регіоні та консолідація сил щодо забезпечення стабільності регіону.
Раніше США попередили владу Туреччини про те, що цього тижня два кораблі пройдуть через протоку Босфор у Чорне море, в акваторії якого залишаться до 4 травня.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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