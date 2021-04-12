Русский
$ 28,02
33,32
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Зброя для України і військові кораблі в Чорному морі: Литва запропонувала зрозумілу для Кремля мову

12 квітня, 23:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Лінкявічюс навів у приклад Туреччину і США

Україну слід підтримувати зброєю і такими видимими ознаками солідарності, як військові кораблі у Чорному морі, за прикладом Туреччини і США – бо з Кремлем треба розмовляти винятково мовою відчутних аргументів, впевнений голова Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Реклама

Про це він написав у Twitter.

На думку Лінаса Лінкявічюса, тільки в разі такої підтримки можна розраховувати на деескалацію ситуації.

"Україна потребує збройної підтримки – що робить Туреччина, і видимих ознак солідарності – що роблять США, відправляючи військові кораблі в Чорне море. Відчутні аргументи на землі і на морі – єдина зрозуміла для Кремля мова, що сприяє деескалації", – написав він.

Нагадаємо, під час зустрічі президента Володимира Зеленського з главою Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, зокрема обговорювалася безпека в Чорноморському регіоні та консолідація сил щодо забезпечення стабільності регіону.

В тренді
Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларів
Реклама

Раніше США попередили владу Туреччини про те, що цього тижня два кораблі пройдуть через протоку Босфор у Чорне море, в акваторії якого залишаться до 4 травня.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Литва США Туреччина МЗС Донбас допомога Україні Линас Линкявичюс
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала
Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один"Євросоюз
Чутки підтвердилися: вакцина AstraZeneca дійсно викликає тромбоз
Чутки підтвердилися: вакцина AstraZeneca дійсно викликає тромбозЄвросоюз
Путін може піти в наступ, вирішивши, що гірше вже не буде – експрем'єр Швеції
Путін може піти в наступ, вирішивши, що гірше вже не буде – експрем'єр ШвеціїРосія
Нам поки що й не снилося. У Польщі дві дози COVID-вакцини отримали вже 2 млн осіб
Нам поки що й не снилося. У Польщі дві дози COVID-вакцини отримали вже 2 млн осібЄвросоюз
Не тільки тромбоз: у вакцини AstraZeneca може бути ще один побічний ефект
Не тільки тромбоз: у вакцини AstraZeneca може бути ще один побічний ефектЄвросоюз
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти