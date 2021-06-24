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Папа Франциск познайомився з Людиною-павуком і отримав від неї подарунок (фото, відео)

24 червня 2021 2:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Італієць очолює асоціацію добровольців, які вбираються супергероями і відвідують дитячі лікарні

Папа Франциск і актор у костюмі Людини-павука / REUTERS/Remo Casilli

Папа Франциск і актор у костюмі Людини-павука / REUTERS/Remo Casilli

Папа Римський Франциск у середу провів незвичайну аудієнцію, на якій зустрівся з чоловіком у костюмі Людини-павука і навіть отримав від нього в подарунок відповідну образу дарувальника маску.

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Про це повідомляє France24.

Зустріч Папи Римського з Людиною-павуком

Зустріч Папи Римського з Людиною-павуком / Фото: REUTERS

28-річний італієць Маттіа Вільярдіта, що познайомився в середу з Папою, зазвичай одягає костюм Людини-павука, щоб розважити хворих дітей – останні чотири роки він виступає у дитячих лікарнях в костюмі супергероя коміксів.

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Людина-павук на аудієнції у Ватикані

Людина-павук на аудієнції у Ватикані / Фото: REUTERS

"Він потиснув руку Папі, якого кілька років тому італійський вуличний художник зобразив Суперменом, і подарував йому маску Людини-павука", – повідомляє видання.

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Людина-павук у Ватикані

Людина-павук у Ватикані / Фото: REUTERS

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Віллардіта, основним місцем роботи якого є судноплавна компанія італійської Лігурії, очолює асоціацію добровольців, які вбираються супергероями і відвідують дитячі лікарні.

"Справжні супергерої – це страждаючі діти та їхні сім'ї, які борються з такою великою надією", – заявив "Людина-павук".

Нагадаємо, в березні Папа Римський Франциск заявив, що диявол користується з кризи, яку викликала пандемія COVID-19, щоб сіяти недовіру, відчай і розбрат.

Ми також писали, що стрімінгова платформа Netflix зніме документальний серіал за книгою Папи Римського"Ділимося мудрістю років", в якому він дасть ексклюзивне інтерв'ю.

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