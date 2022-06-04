Польща продовжує розривати відносини з РФ: що ще змінилося

У Польщі більше немає міст-побратимів із Російською Федерацією.
Про це повідомив народний депутат України Віталій Безгін у Facebook.
"У Польщі більше немає міст-побратимів з Росією! Одна з важливих новин на зустрічі з Директором Асоціації Міст Польщі (є кілька кейсів, коли партнерство призупинено на період війни, але це пофіксуємо)", – йдеться у повідомленні.
Із суттєвого узгодили:
- Участь польських муніципалітетів у відновленні українських міст за підходом "city-to-city", де частину видатків беруть на себе гміни Польщі, а частина Євросоюзу. Польське законодавство вже дозволяє гмінам переказувати кошти українським громадам;
- Розширення переліку міст-побратимів. Зокрема, побратимом Бучі стане одне з ключових польських міст;
- Разом з Асоціацією міст України ми маємо напрацювати список пріоритетів співпраці у рамках діяльності міст-побратимів на етапі оновлення.
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