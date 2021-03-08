Спроба "держперевороту" в Сербії: президента таємно прослуховували 1,5 тисячі разів

Прем'єрка Сербії говорить про задум усунути Вучича "фізично або в інший спосіб"

Сербія входить у зону політичної турбулентності – прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич заявила про спробу державного перевороту з метою повалення президента Олександра Вучича.

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Брнабич впевнена, що кілька топчиновників, зокрема керівництво її партії, хочуть позбавити президента влади, довідавшись його таємниці. Так вона прокоментувала новину про те, що Вучича систематично прослуховували.

Що сталося?

Після засідання Ради національної безпеки країни 6 березня в Белграді міністр внутрішніх справ Олександр Вулін повідомив про наявність у його відомства "беззаперечних доказів" того, що телефон Вучича та членів його сім'ї прослуховували.

"1572 телефонні розмови були незаконно записані без будь-яких юридичних підстав, поліцейського ордера, поліцейської санкції", – цитує очільника МВС видання N1.

Зокрема, крім самого президента, прослуховували його сина Данила, брата Андрія та батька Анджелка. Вулін заявив про порушення у такий спосіб їхніх прав, але викрити тих, хто міг прослуховувати, не вдалося.

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Деяких співробітників МВС навіть перевірили на поліграфі, але детектор брехні не допоміг.

Наразі всі матеріали цієї справи вже передано до Прокуратури для боротьби з організованою злочинністю, яка підготує запит до відповідних судових органів.

Олександр Вучич. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Спроба перевороту

До прослуховування Олександра Вучича причетні члени керівної партії і високопосадовці з МВС, впевнена Ана Брнабич.

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"Прослуховування телефонних розмов президента Сербії Олександра Вучича є спробою державного перевороту", – наводить Alo сказане нею 8 березня.

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Глава уряду закликала негайно провести розслідування і розкрити весь механізм імовірного перевороту до "останнього гвинтика".

"Я думаю, це насамперед кліка людей зі служб безпеки, МВС, а також Сербської прогресивної партії, до якої я належу. До цієї кліки також входять злочинні угруповання, мафія та деякі сербські ЗМІ, а також частина системи правосуддя і, без сумніву, іноземні розвідвідомства", – стверджує Ана Брнабич.

Ана Брнабич. Фото: twitter.com/SerbianPM

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Метою змовників вона назвала дестабілізацію Сербії шляхом усунення Вучича "фізично або в інший спосіб". Однак у виявлених записах не вдалося знайти компромату на президента, і це підтверджує, що Вучич проводить правильну політику.

Водночас заступник голови Сербської прогресивної партії Мілош Вучевич пішов ще далі й заявив про змову проти президента, в якій беруть участь міністри, директори держвідомств та інші партійні функціонери.

Деталі

Варто зазначити, що Вучич ще два місяці тому заявляв, що його прослуховують як мінімум з 2014 року. У грудні навіть проводили перевірку щодо причетності до цього спецслужб.

Його заява пролунала після публікації в сербських ЗМІ інформації про те, що Андрій Вучич є власником ресторану Frans у Белграді та великої ділянки землі у Воєводині.

Нагадаємо, що минулого року Белград був охоплений протестами проти карантинних обмежень, що перший віцепрем'єр Івіца Дачич теж назвав спробою державного перевороту.

А про скандал з підкупом російськими спецслужбами топчиновника в Сербії дивіться у відеосюжеті:

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