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Путін заплатив високу ціну: президент Єврокомісії пообіцяла нові санкції проти Росії

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8 квітня, 22:01
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Співпраця з Російською Федерацією вже призупинила кілька сотень компаній
Росії можуть загрожувати нові санкції / Колаж "Сьогодні"
Росії можуть загрожувати нові санкції / Колаж "Сьогодні"

Через санкції у Російській Федерації експорт впав на 71%, а інфляція піднялася на 20%. Також із країни пішли близько 700 компаній.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час зустрічі із главою України Володимиром Зеленським.

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Члени ЄС заморозили РФ 225 мільярдів приватних активів із початку війни.

"Ми мобілізуємо нашу економічну міць для того, щоб Путін заплатив дуже високу ціну. Ми сказали це своїм санкціям. Будуть і нові санкції, адже вони б'ють по Росії", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Санкції для того, щоб зупинити агресію

Санкції, які не зупиняють агресію Путіна, можуть зробити з Росії подібність до Північної Кореї, яка для всього світу є державою-ізгоєм.

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Співробітництво з Росією призупинив найстаріший банк Америки – Bank of New York Mellon. Крім того, у банку вирішили, що передадуть 1 млн. доларів допомоги Україні на гуманітарні цілі.

Також стало відомо, що:

  • LG Electronics зупинили всі постачання до РФ.
  • Усі чотири найбільші закордонні нафтосервісні компанії заявили про припинення інвестицій у РФ: Weatherford International; Halliburton; Schlumberger; Baker Hughes.
  • Bosch зупинила постачання запчастин та виробництво в Росії.
  • OKYO – Yokohama Rubber Co. Ltd. стала останнім виробником шин, що закрили виробництво в Росії.
  • Північна Македонія відмінила безвізовий режим для росіян.
  • Американська компанія Netcracker, що розробляє та впроваджує унікальні IT рішення для телевізорів операторів по всьому світу, що в Україні великий R&D, йде з російського ринку.
  • Компанія Amway оголосила про зупинення своєї діяльності на території РФ.
  • Група компаній LVMH, якій належить бренд Lorо Piana, припинила постачання продукції РФ.

24 числа Philip Morris International Inc повідомили про важливе рішення. Тютюновий гігант припиняє випуск деяких сигарет та їх виробництво в РФ, а також зупиняє маркетингові активності та скасовує запуск нових продуктів.

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І вже 29 березня компанія Johnson&Johnson вирішила призупинити постачання коштів особистої гігієни до Росії у зв'язку із "збільшенням масштабів гуманітарної кризи" в Україні.

Також припинили свою діяльність на території РФ та багато інших світових компанійз різних сфер життя.

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Особовий склад 19000
Особовий склад
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Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 333
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Засоби ППО
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