Росія поскаржилася Туреччині на продаж "Байрактарів" Україні – турецький чиновник

Російська Федерація поскаржилася Туреччині на продаж озброєних безпілотників Bayraktar TB2 в Україні.
Про це заявив високопоставлений турецький чиновник, пише Reuters.
"Ми вже дали відповідь"
За словами чиновника, продаж був здійснений приватною турецькою компанією, а не міждержавними угодами.
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"Росіяни обурені і час від часу скаржаться на продаж дронов. Раніше скаржилися і скаржаться тепер. Але ми вже дали відповідь… що це приватні компанії, і ці закупівлі безпілотників були зроблені і до війни", – сказав чиновник.
Нагадаємо, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу включно з наданням консульських послуг.