Росія поскаржилася Туреччині на продаж "Байрактарів" Україні – турецький чиновник

Російська Федерація поскаржилася Туреччині на продаж озброєних безпілотників Bayraktar TB2 в Україні.

Про це заявив високопоставлений турецький чиновник, пише Reuters.

За словами чиновника, продаж був здійснений приватною турецькою компанією, а не міждержавними угодами.

"Росіяни обурені і час від часу скаржаться на продаж дронов. Раніше скаржилися і скаржаться тепер. Але ми вже дали відповідь… що це приватні компанії, і ці закупівлі безпілотників були зроблені і до війни", – сказав чиновник.