Російський військовий літак зайшов у повітряний простор Польщі

Росія своїми провокаціями намагається змусити НАТО вступити в збройне зіткнення з нею

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський винищувач-бомбардувальник пролетів над українською Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, це сталося сьогодні, 21 березня, о 13:15.

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"Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт. Інцидент стався відразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів", — повідомив Бутусов.

Журналіст наголосив, що такими діями Росія провокує зіткнення зі збройними силами НАТО.

Війна в Україні 21 березня