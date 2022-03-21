Російський військовий літак зайшов у повітряний простор Польщі

Російський винищувач-бомбардувальник пролетів над українською Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов.
За його даними, це сталося сьогодні, 21 березня, о 13:15.
"Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт. Інцидент стався відразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів", — повідомив Бутусов.
Журналіст наголосив, що такими діями Росія провокує зіткнення зі збройними силами НАТО.
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