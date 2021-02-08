Снігопади і завірюхи накрили південь Європи: відео

Сніг заблокував рух в Нідерландах, Німеччині та Британії

Північ Європи накрили снігопади. У Нідерландах найсильніша за десятиліття заметіль, в Німеччині – не ходить транспорт, а британці згадали про "Звіра зі сходу".

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"Звір зі сходу" перетворив схід Сполученого Королівства в королівство Снігове. Так в Британії вже було три роки тому. Не ходять потяги, на дороги теж просять не виїжджати. А місцеві пенсіонери скаржаться – не можуть отримати щеплення проти коронавірусу, хоча таки доїхали до центру вакцинації.

Зимова негода взяла в облогу і Нідерланди. Там теж перебої в роботі залізниці, скасовані рейси в аеропорту Амстердама, до того ж дме сильний вітер. А опади викликали підтоплення.

У Нідерландах – найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Втім справжній зимі зраділи діти – і відправилися кататися з гірок.

Зимові розваги на свіжому повітрі і в Німеччині. Поки діти грають – дорослі розчищають снігові замети.

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Заметілі в Німеччині створили проблеми – на дорогах сотні аварій. За даними поліції, в ДТП травмувалися щонайменше 28 людей. Залізниця відмінила поїзди між Гамбургом, Ганновером і Берліном.

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Негода засмутила і футбольних уболівальників – адже в неділю скасували ряд матчів Бундесліги.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 8 лютого, у всіх областях буде бушувати негода синоптики прогнозують снігопади, мокрий сніг, крижаний дощ, ожеледь і сильний вітер до 12 м/с.

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