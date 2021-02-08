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Снегопады и метели накрыли север Европы: видео

8 февраля, 16:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

Снег заблокировал движение в Нидерландах, Германии и Британии

Север Европы накрыли снегопады. В Нидерландах сильнейшая за десятилетия метель, в Германии – не ходит транспорт, а британцы вспомнили о "Звере с востока".

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"Зверь с востока" превратил восток Соединенного Королевства в Снежное королевство. Так в Британии уже было три года назад. Не ходят поезда, на дороги тоже просят не выезжать. А местные пенсионеры жалуются – не могут получить прививку против коронавируса, хотя таки доехали до центра вакцинации.

Зимняя непогода взяла в осаду и Нидерланды. Там тоже перебои в работе железной дороги, отменены рейсы в аэропорту Амстердама, к тому же дует сильный ветер. А осадки вызвали подтопления.

В Нидерландах – самый высокий красный уровень погодной опасности. Впрочем настоящей зиме обрадовались дети – и отправились кататься с горок.

Зимние развлечения на свежем воздухе и в Германии. Пока дети играют – взрослые расчищают снежные заносы.

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Метели в Германии создали проблемы – на дорогах сотни аварий. По данным полиции, в ДТП травмировались не менее 28 человек. Железная дорога отменила поезда между Гамбургом, Ганновером и Берлином.

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Непогода огорчила и футбольных болельщиков – ведь в воскресенье отменили ряд матчей Бундеслиги.

Видео: Сегодня

Напомним, в Украине сегодня, 8 февраля, во всех областях будет бушевать непогода – синоптики прогнозируют снегопады, мокрый снег, ледяной дождь, гололед и сильный ветер до 12 м/с.

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