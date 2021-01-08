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Туристам в Амстердамі припинять продавати наркотики

8 січня, 17:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Двері кофешопов будуть відкриті тільки для місцевих жителів

В Амстердамі, влади якого вже не перший рік думає над обмеженням туристичного потоку, збирається заборонити іноземним туристам відвідувати кофешопи (закладів, що публічно продають коноплю і продукти з неї).

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Як повідомляє NOS, цю ініціативу вже підтримали мер нідерландської столиці Хемке Халсема, прокуратура і поліція.

Зазначається, що за останні 20 років кількість кофешопів в столиці скоротилася з 283 до 166, але попит на легкі наркотики все одно зріс.

"Ми бачимо, що багато молодіжних груп приїжджають в Амстердам, аби відвідати кофешопи", – зазначила Халсема.

При цьому наголошується, що майже 30% кофешопів країни розташовані в Амстердамі і саме це стимулює іноземних туристів. А для задоволення потреб самих нідерландців необхідні лише 73 таких закладів.

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За словами Халсеми, любителі дозволених в країні легких наркотиків регулярно доставляють незручності місцевим жителям. Проте мер зазначила, що обмеження вступлять в силу "не завтра".

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"Я думаю, що пройде не менше як рік, перш ніж ми дійдемо до цього питання", – говорить Фемке Халсема.

З власниками кафе вона ще цю ідею не обговорювала, проте хоче спершу обговорити це з муніципальною радою Амстердама.

Нагадаємо, що в минулому році Халсема вже піднімала тему скорочення кількості торгових точок, що продають канабіс.

Також ми писали про зміни для туристів, які придумали надерландська влади- вона зобов'язала мандрівників, що прилітають в країну, надати негативний результат тесту на коронавірус.

Відео: tripmydream.com
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