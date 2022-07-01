Урсула фон дер Ляєн у Раді закликала забезпечити зубами САП та НАБУ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що ще доведеться змінити Україні, перш ніж вона опиниться в Євросоюзі

Урсула фон дер Ляйєн закликала якнайшвидше призначити керівників НАБУ та САП / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має пройти ще багато реформ, перш ніж вступити до ЄС, одна з яких – викорінення корупції в країні. Про це під час відеовиступу у Верховній Раді заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, Україна на шляху до ЄС вже досягла значного прогресу, наприклад, створення САП та НАБУ, проте ці організації мають посилитися новими людьми.

"Візьміть боротьбу з корупцією. Ви створили приголомшливу антикорупційну машину. Але зараз цим установам потрібні зуби та потрібні люди на керівних посадах. Найімовірніше, мають бути призначені новий керівник САП та новий директор Національного антикорупційного бюро України", – сказала вона.

Глава Єврокомісії, говорячи про реформу Конституційного суду, нагадала про необхідність ухвалити законодавство про процедури відбору суддів, зменшити надмірний вплив олігархів на економіку, а також ухвалити закон про ЗМІ, який приведе українське законодавство у відповідність до чинних стандартів ЄС.

Також вона зазначила, що реформи завжди вимагають часу і ніхто не очікує, що Україна зробить все швидко, оскільки багато найкращих і розумних зараз воюють на фронті.

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"Сьогодні я тут з дуже простим повідомленням. Попереду тривалий шлях, але Європа буде поряд з вами на кожному кроці цього шляху, скільки завгодно – від цих темних днів війни до моменту, коли ви відчините двері, які ведуть до нашого Європейського Союзу", – заявила вона.

Ситуація з НАБУ

12 квітня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звільнений з посади у зв'язку з закінченням строку повноважень.

42-річний Артем Ситник обіймав посаду голови НАБУ з моменту створення відомства – з квітня 2015 року. За фахом він юрист, колишній слідчий прокуратури.

26 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Ситуація з САП

Колишній глава САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Через місяць на звинувачення у затягуванні процесу обрання нового керівника Офіс президента України нагадав про скандал дворічної давнини навколо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Зазначили, що не варто поспішати з комісією, оскільки той самий Холодницький пройшов жорсткий конкурсний відбір на свою посаду. Тоді Банкова закликала утриматися від надмірних емоцій через призначення представників Ради до комісії з вибору глави САП.