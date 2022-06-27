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Урсула фон дер Ляєн чекає агресора Путіна на саміті G20 для важливої справи

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 червня, 10:31
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Сімнадцятий саміт "Великої двадцятки" пройде 15-16 листопада в Індонезії
Урсула фон дер Ляєн хоче зустрітися з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"
Урсула фон дер Ляєн хоче зустрітися з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн хоче побачити президента РФ Володимира Путіна на саміті G20. Так, вона хоче сказати все, що думає, диктатору в обличчя. Саміт "Великої двадцятки" пройде 15-16 листопада в Індонезії.

Про це повідомляє видання ZDF.

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"Ми маємо дуже добре подумати про закриття всієї G20. Я не ратую за це. На мій погляд, G20 надто важлива, зокрема для країн, що розвиваються, щоб ми дозволили путіну знову зруйнувати цей орган", – сказала глава Єврокомісії.

Вона заявила:

"Я думаю, буде краще – якщо він приїде – сказати йому в обличчя, що ми думаємо", – додала Урсула фон дер Ляєн.

До речі, сімнадцятий саміт "Великої двадцятки" пройде 15-16 листопада в Індонезії, на острові Балі.

Урсула фон дер Ляєн розповіла, чи збирається Європа зберігати обличчя Путіну

Європа працює над тим, щоб зняти шантаж Кремля на українське зерно, готова скільки потрібно приймати українських біженців, а також не має наміру нічого прощати міжнародному злочинцю Володимиру Путіну. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в ефірі загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24".

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Шантаж Кремля

"Дії Росії – неподобство. Вона використовує продовольство, щоб усіх нас шантажувати, і ставить під загрозу людей, які є найвразливішими. На наших очах Росія блокує експорт 20 млн тонн пшениці, бомбардує склади в Україні, краде зерно. Ми робимо все, щоб знайти способи вивезти з України зерно: автомобільними дорогами, залізницею. І це працює. Проте, звісно, не так добре, як з великими морськими суднами. А тому наше завдання максимально зняти російську блокаду з Чорного моря", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Обличчя Путіна

"Путін – людина, на совісті якої ця жахлива злочинна війна. Він – злочинець. І, як злочинець, він має заплатити ціну, яку змусив заплатити нас. Мусить платити за збитки, яких він завдав. Тому ми запровадили шість пакетів санкцій, які серйозно підривають російську економіку. Глибше і глибше, чим довше вони працюватимуть. Тому для нас неможливо повернутися до нормальних відносин з Путіним", – запевнила голова Єврокомісії.

Біженці

"Ми настільки вражені українським народом, що європейський народ відкрив для біженців не лише свої домівки, а й серця. Насправді це українцям потрібно вирішувати, де їм зараз краще. Ми бачимо багато рухів. І це дуже добре. Загалом 7,5 млн людей приїхало до ЄС. Однак на сьогодні приблизно три мільйони повернулися додому. Інші залишаються в ЄС. Тобто рух іде постійний. Дуже рано говорити, хто залишиться. Але що важливо, ми щасливі приймати українців. Як людей, як друзів, як народ країни, яка вразила нас тим, як вона стала на захист наших спільних цінностей та демократії", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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