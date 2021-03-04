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У Бельгії потяг протаранив фуру: загинув 55-річний водій-українець

4 березня, 18:14

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Матеріальний збиток від зіткнення був величезний

У портовому бельгійському місті Дудзеле сталася трагедія. Там в умовах сильного туману товарний потяг протаранив вантажівку з причепом, в результаті чого загинув водій фури, 55-річний українець.

Про це повідомляє місцеве видання Nieuwsblad.be .

ДТП сталася в середу, 3 березня, пізно ввечері біля стоянки вантажівок на вулиці Margareta van Oostenrijkstraat. Керована українцем фура перетинала рейки, коли її протаранив локомотив товарного поїзда.

Як пише видання, свою роль міг зіграти густий туман, пов'язаний з темрявою. На місці аварії не було жодних перешкод, тому водій вантажівки міг не побачити вогні сигналів світлофора на залізничному переїзді.

Фото: nieuwsblad.be

Фото: nieuwsblad.be

"Обставини аварії в даний час з'ясовуються", – сказав керуючий залізницею Infrabel. У компанії підтвердили пригоду без додаткових коментарів.

На місце ДТП в масовому порядку прибули служби екстреної допомоги, оскільки було побоювання, що в вагонах вантажного поїзда перебували небезпечні речовини.

За даними ЗМІ, матеріальні збитки від зіткнення був величезні. На причепі перевозили мікроавтобуси, які від удару розлетілися по залізничних коліях. Опори та лінії електропередач також були сильно пошкоджені на відстані декількох десятків метрів.

Нагадаємо, це не перша загибель українців в Бельгії. У квітні-2013 біля Антверпена на півночі країни автобус, що перевозив підлітків з України і Польщі, врізався в бетонну огорожу – загинули п'ятеро чоловік, ще кілька отримали поранення.

Також нагадаємо, що в Польщі сталася ДТП, в результаті якого загинули двоє українців.

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ДТП Бельгія вантажівка фура Таран українці за кордоном

Джерело: Сьогодні

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