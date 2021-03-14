У Болгарії чекають туристів з 1 травня: обіцяють спеціальний "зелений коридор"

Цього року літній туристичний сезон відкриють раніше

Влада Болгарії ухвалила рішення з 1 травня почати літній туристичний сезон, але з дотриманням заходів безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Про це повідомила віце-прем'єр і міністр туризму країни Мар'яна Ніколова.

За її словами, рішення погоджене з органами охорони здоров'я і Міністерством закордонних справ.

При цьому віце-прем'єр підкреслила, що для туристів діятимуть чіткі правила і заходи, запроваджені у зв'язку з COVID-19.

"Завтра моїм розпорядженням будуть затверджені заходи, які стосуватимуться місць для проживання, місць для прийому їжі і розваг і будуть чинними на сезон 2021 року", – заявила Ніколова.

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Вона пояснила, що турсезон цього року в Болгарії почнеться трохи раніше, ніж зазвичай, щоб забезпечити стабільну роботу галузі і дотримання запроваджених органами охорони здоров'я заходів безпеки.

"Наближаються травневі свята, і галузь має бути передбачуваною", – зазначила міністр

На великодні канікули в країні також чекають гостей – із сусідніх країн, наприклад, із Румунії.

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Ніколова також підкреслила, що болгарський уряд підтримує впровадження Євросоюзом "сертифікату про стан здоров'я", рішення про який повинні ухвалити наступного тижня.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов розповів, що для туристів буде передбачений узгоджений з Єврокомісією "зелений коридор".

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"Після зустрічі, яку ми провели з усіма представниками туроператорів і всієї галузі, ми забезпечимо безпечні зелені коридори для всіх туристів, які хочуть відвідати країну", – повідомив він.

Нагадаємо, з 15 березня Туреччина вводить обов'язкове електронне анкетування для туристів, без якого можуть не впустити до країни.

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