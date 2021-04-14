В ЄС офіційно домовилися про введення COVID-паспортів – ЗМІ

Країни Європейського Союзу офіційно домовилися про введення так званих COVID-паспортів.
Про те повідомляє Reuters.
COVID- паспорти видаватимуться такими категоріями:
- вакцинованим;
- тим, хто видужав від COVID-19;
- людям з негативними результатами тестів на коронавірус.
Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі дві дози вакцини від коронавируса отримали вже 27 млнлюдей, що становить майже 6% всього населення співтовариства.
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія в 2022 році не буде продовжувати контракти на поставку вакцини Astrazeneca і Johnson & Johnson. Надалі ЄС замість векторних вакцин за краще використовувати мРНК-вакцини. Зокрема, це препарати компаній BioNTech/Pfizer і Moderna.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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