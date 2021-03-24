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У ЄС з'являються країни другого сорту: Курц знову вимагає перерозподілити вакцину

24 березня, 05:04

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Європа продовжує ділити вакцину від коронавірусу

Австрія наполягає на перерозподілі вакцини від коронавірусу в Європейському Союзі і канцлер Себастіан Курц має намір обговорити це 25 березня на онлайн-саміті з колегами з інших країн ЄС. Він побоюється виникнення в Євросоюзі "країн другого сорту".

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Про це повідомляє DW з посиланням на інтерв'ю Курца газеті Die Welt.

Канцлер стверджує, що вакцину не доставили до всіх країн ЄС одночасно і було порушено обумовлене співвідношення до кількості населення. За словами Курца, порушуючи домовленості, вакцину розподіляли залежності від кількості замовлень в тій чи тій країні.

"Ми не можемо бути зацікавлені в тому, щоб між країнами ЄС збільшився розрив за кількістю тих, що вже отримали вакцину, і щоб таким чином у ЄС виникли країни другого сорту", – заявив Курц.

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Слід зазначити, що такої ж думки притримуються Болгарія, Хорватія, Литва, Словенія і Чехія. Проти перерозподілу вакцини виступає Німеччина.

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Нагадаємо, раніше Латвія, Австрія, Словенія, Чехія і Болгарія закликали провести європейський саміт, щоб обговорити розподіл вакцини від коронавірусу між державами ЄС.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Австрія ЄС вакцина коронавірус Курц розподіл
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