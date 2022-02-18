В Євросоюзі відреагували на обстріл дитсадка в Станиці Луганській

ЄС рішуче засуджує обстріл дитячого садка

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зробив заяву з приводу обстрілу дитячого садка/Фото: REUTERS/Johanna Geron/pool, колаж: "Сьогодні"

У Європейському Союзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. З цього приводу зробив заяву високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Заяву було оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

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За словами Борреля, Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.

"Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і являє собою явне порушення режиму припинення вогню і мінських угод", — йдеться в заяві представника ЄС.

Також у заяві йдеться, що ЄС закликає до негайного припинення триваючої ескалації насильства і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість.

"Як Європейський Союз, ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз повністю підтримує роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату", — йдеться в заяві.

Чому на Донбасі почастішали обстріли?

Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сьогодні", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, проте розцінюють як початок провокацій.

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"Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але водночас не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів", – сказали нам у Міноборони.

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