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В Італії медики подали до суду проти обов'язкової вакцинації від COVID-19

4 липня 2021 17:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ще в квітні цього року медиків зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу, в іншому випадку – загрожує звільнення

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Італії медичні співробітники виступають проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

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Як пише The Local, триста медичних працівників подали позов до суду. Справа розглядатиметься 14 липня.

"Це не битва антівакцінаторов, а демократична битва. Ми змушуємо людей ризикувати під загрозою, що їм більше не дозволять займатися своєю професією", – сказав конституційний юрист Даніеле Гранара.

Що сталося:

У квітні 2021 року влада Італії ухвалила закон, який зобов'язав всіх медиків робити щеплення від коронавірусу. Також це стосується і тих співробітників системи охорони здоров'я, які працюють в аптеках і лікувальних кабінетах. У разі, якщо співробітник відмовляється від вакцинації – його можуть відсторонити від роботи без збереження заробітної плати, якщо їх роботодавець не може призначити їх на іншу посаду.

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Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області чоловік помер після вакцинації препаратом Pfizer.

Також нагадаємо, Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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