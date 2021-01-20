В Італії почав вивергатися вулкан: відео

У Сицилії несподівано почав вивергатися вулкан Етна. Величезні стовпи диму і лава, яка буквально вихлюпувалась з кратера.
Розплавлена маса виривалася двома потужними потоками і з гуркотом і котилася вниз. Етна зараз найактивніший вулкан на планеті. За останні 70 років він вивергався вже кілька десятків разів.
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Раніше повідомлялося, що в американському штаті Гаваї сталося виверження вулкана Кілауеа, який розташований на Великому острові і становить близько 14% від його площі.
Також повідомлялося, що ісландські вчені попередили про можливість виверження вулкана Грімсветна, який є одним з численних, але при цьому найактивнішим на острові.
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