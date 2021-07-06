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У Латвії хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Кого це торкнеться

6 липня 2021 22:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Латвії працівників медичних та соціальних установ без COVID-сертифікатів звільнятимуть

Українців вакцинують "стаханівськими" темпами. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Українців вакцинують "стаханівськими" темпами. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

У Латвії вакцинацію від коронавірусу хочуть зробити обов'язковою в медичних, соціальних, освітніх та інших установах країни. Працівників цих установ, які не отримають COVID-сертифікат до 15 вересня, роботодавці зможуть звільняти.

Таке рішення прийняв уряд республіки, повідомляє агентство LETA.

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Відповідні поправки до закону про управління поширенням інфекції COVID-19 повинні бути підготовлені до 14 липня.

При розробці поправок буде передбачено обов'язок роботодавця не піддавати ризику зараження громадські групи з особливо високим ризиком в разі зараження COVID-19.

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Сертифікат буде потрібен співробітникам, які очно надають послуги в державних і муніципальних установах або чиї посадові обов'язки мають вирішальне значення для забезпечення безперервності діяльності установи або підприємства.

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Поправки передбачають також право роботодавця тимчасово зупинити виконання робочих обов'язків, перевести на іншу посаду або припинити трудові відносини з працівником, який не отримав до 15 вересня ваучера або факт перенесеної хвороби.

Нагадаємо, у додатку "Дія" запустили тестування COVID-сертифікатів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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