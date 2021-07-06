У Латвії хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Кого це торкнеться

У Латвії працівників медичних та соціальних установ без COVID-сертифікатів звільнятимуть

Українців вакцинують "стаханівськими" темпами. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

У Латвії вакцинацію від коронавірусу хочуть зробити обов'язковою в медичних, соціальних, освітніх та інших установах країни. Працівників цих установ, які не отримають COVID-сертифікат до 15 вересня, роботодавці зможуть звільняти.

Таке рішення прийняв уряд республіки, повідомляє агентство LETA.

Реклама

Відповідні поправки до закону про управління поширенням інфекції COVID-19 повинні бути підготовлені до 14 липня.

При розробці поправок буде передбачено обов'язок роботодавця не піддавати ризику зараження громадські групи з особливо високим ризиком в разі зараження COVID-19.

Читайте також: В Україні запрацювали COVID-сертифікати. Яку інформацію вони містять

Сертифікат буде потрібен співробітникам, які очно надають послуги в державних і муніципальних установах або чиї посадові обов'язки мають вирішальне значення для забезпечення безперервності діяльності установи або підприємства.

Реклама

Поправки передбачають також право роботодавця тимчасово зупинити виконання робочих обов'язків, перевести на іншу посаду або припинити трудові відносини з працівником, який не отримав до 15 вересня ваучера або факт перенесеної хвороби.

Нагадаємо, у додатку "Дія" запустили тестування COVID-сертифікатів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: