У німецькій лікарні новим видом COVID-19 захворіли 35 осіб

Зразки вірусу відправили в лікарню "Шаріте" в Берліні

У Німеччині в лікарні, яка розташована в місті Гарміш-Партенкірхен, новим видом коронавірусу захворіли 35 осіб.

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Як повідомляє Politico, дослідження показало, що цей вірус не схожий на варіанти з Британії, Південної Африки і Бразилії.

Зразки вірусу відправили в лікарню "Шаріте" в Берліні. Однак ще занадто рано говорити, чи є цей варіант більш заразним або агресивним, ніж вихідний коронавірус.

Наразі в лікарні знаходяться 73 інфікованих, у тому числі працівникам. 35 з них захворіли невідомим варіантом вірусу.

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До речі, старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я Франк Конінгс заявив, що тести на "оригінальний" коронавірус можуть застосовуватися і для виявлення мутованих штамів.

А глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус назвав появу нових штамів COVID-19 "природним і очікуваним".

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