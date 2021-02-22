У Нідерландах заявили про спалах пташиного грипу

У Нідерландах на одній з птахоферм у місті Сінт-Уденроді було зафіксовано спалах високопатогенного варіанту пташиного грипу H5.

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Про це повідомило Міністерство сільського господарства і природи країни.

Щоб запобігти поширенню вірусу, вся птиця буде знищена не тільки на зараженій фермі, а й на ще двох, що розташовані в межах одного кілометра від неї – загалом близько 130 тис. птиці.

Зазначається, що на ще 7 птахофермах, які розташовані в радіусі 3 км від зараженого господарства, птахів перевіряють на грип.

Також оголошено заборону на транспортування птиці, яєць, гною і підстилки з 26 птахофабрик розміщених у 10-кілометровій зоні навколо підприємства.

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Нагадаємо, в Росії вперше в світі виявлені випадки зараження людей пташиним грипом H5N8 – ним заразилися семеро працівників однієї з птахофабрик на півдні країни, де в грудні 2020 року стався спалах інфекції.

Ми також повідомляли, що вірус пташиного грипу був виявлений і лабораторно підтверджений у приватному домогосподарстві в селищі Клавдієво-Тарасове Київської області.

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