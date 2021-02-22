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В Нидерландах заявили о вспышке птичьего гриппа

22 февраля, 04:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Запрещена транспортировка птицы и яиц с 26 ферм

В Нидерландах на одной из птицеферм в городе Синт-Уденроде была зафиксирована вспышка высокопатогенного варианта птичьего гриппа H5.

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Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и природы страны.

Чтобы предотвратить распространение вируса, все птицы будут уничтожены не только на зараженной ферме, но и на еще двух, находящихся в пределах одного киллометра от нее – всего около 130 тыс. птиц.

Отмечается, что на еще 7 птицефермах, которые находятся в радиусе 3 км от зараженного хозяйства, птиц проверяют на грипп.

Также объявлен запрет на транспортировку птицы, яиц, навоза и подстилки с 26 птицефабрик расположеных в 10-километровой зоне вокруг предприятия.

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Напомним, в России впервые в мире выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8- им заразились семеро сотрудников одной из птицефабрик на юге страны, где в декабре 2020 года произошла вспышка инфекции.

Мы также сообщали, что вирус птичьего гриппа был обнаружен и лабораторно подтвержден в частном домохозяйстве в поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области.

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