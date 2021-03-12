У Польщі хочуть позбавити геїв та лесбійок останньої можливості усиновити дитину

В Польщі хочуть заборонити геям, лесбійкам, бісексуалам і трансгендерам всиновлювати дітей. Відповідний законопроект розробило Міністерство юстиції Польщі.
Про це повідомляє Reuters.
На даному етапі в Польщі вже заборонене всиновлення для одностатевих пар. Проте існувала альтернатива – якщо заявку подає один із майбутніх батьків. Зараз же хочуть позбавити поляків і цієї можливості.
"Ми готуємо зміну до закону, яка заборонить людям, що живуть з людьми тієї ж статі, всиновлювати дітей. Тому одностатева пара не зможе всиновити дитину", - сказав заступник міністра юстиції Міхал Войчик.
Він переконує, що побідну ініціативу внесли заради безпеки та добробуту дітей. Проте, ЛГБТ-активісти переконані, що діти, навпаки, постраждають від цієї заборони.
"Треба бути по-справжньому злою людиною, щоб відмовляти дітям в домі, і не важливо – йдеться про гетеросексуальну пару чи одностатеву. Діти заслуговують право на дім", - сказав активіст Бартош Сташевський.
Новий законопроєкт зобов'язує польські агентства зі всиновлення з'ясовувати, чи перебувають заявники в одностатевих стосунках. Він також внесе кримінальне покарання за вказування неправдивої інформації в анкеті.
Раніше ми повідомляли, що в документальному фільмі "Франческо" про Папу Римського показали його висловлювання на підтримку легалізації одностатевих шлюбів, що викликало скандал у Ватикані.
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