Русский
$ 27,75
33,17
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Польщі хочуть позбавити геїв та лесбійок останньої можливості усиновити дитину

12 березня, 13:04

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Влада переконує, що це заради безпеки дітей

В Польщі хочуть заборонити геям, лесбійкам, бісексуалам і трансгендерам всиновлювати дітей. Відповідний законопроект розробило Міністерство юстиції Польщі.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

На даному етапі в Польщі вже заборонене всиновлення для одностатевих пар. Проте існувала альтернатива – якщо заявку подає один із майбутніх батьків. Зараз же хочуть позбавити поляків і цієї можливості.

"Ми готуємо зміну до закону, яка заборонить людям, що живуть з людьми тієї ж статі, всиновлювати дітей. Тому одностатева пара не зможе всиновити дитину", - сказав заступник міністра юстиції Міхал Войчик.

Він переконує, що побідну ініціативу внесли заради безпеки та добробуту дітей. Проте, ЛГБТ-активісти переконані, що діти, навпаки, постраждають від цієї заборони.

В тренді
Італія, Норвегія та Ісландія зупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca
Реклама

"Треба бути по-справжньому злою людиною, щоб відмовляти дітям в домі, і не важливо – йдеться про гетеросексуальну пару чи одностатеву. Діти заслуговують право на дім", - сказав активіст Бартош Сташевський.

Новий законопроєкт зобов'язує польські агентства зі всиновлення з'ясовувати, чи перебувають заявники в одностатевих стосунках. Він також внесе кримінальне покарання за вказування неправдивої інформації в анкеті.

Раніше ми повідомляли, що в документальному фільмі "Франческо" про Папу Римського показали його висловлювання на підтримку легалізації одностатевих шлюбів, що викликало скандал у Ватикані.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Польща шлюб лгбт
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі:
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі: "Це було пекло, люди кричали про допомогу"Євросоюз
"Було зрозуміло, що він засинав" – потерпілий у ДТП автобуса в Польщі про водіяЄвросоюз
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підлітка
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підліткаЄвросоюз
У комі, обличчя забинтоване: рідні самотужки шукали одну з потерпілих у ДТП автобуса в Польщі
У комі, обличчя забинтоване: рідні самотужки шукали одну з потерпілих у ДТП автобуса в ПольщіЄвросоюз
Країни Євросоюзу масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?
Країни Євросоюзу масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?Євросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти