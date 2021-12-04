У Польщі під час арешту помер українець

У поліції запевняють, що не застосовували до затриманого фізичної сили

Чоловіка намагалися реанімувати парамедики. Колаж "Сьогодні"

У польському місті Скерневице відразу після затримання поліцією з невідомих причин помер 38-річний українець.

Про це повідомляє видання Wirtualna Polska.

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Подробиці інциденту

Громадянин України увечері у п'ятницю, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину Castorama. За попередніми даними, він ударив її палицею та погрожував іншим людям. Перехожі викликали поліцію та скрутили чоловіка.

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Поліцейські прибули на місце події приблизно о 17:30 і вдягли на чоловіка кайданки, збираючись забрати його до дільниці. Проте менш ніж за хвилину після затримання чоловік помер. У поліції запевняють, що не застосовували до затриманогої фізичної сили. Його намагалися реанімувати парамедики, але за годину констатували смерть.

Нагадаємо, у Поморському воєводстві загинув інший наш співвітчизник – його прикрите гілками тіло лежало біля будинку, який орендували троє українців.

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Раніше в польському Гданську стався інший кричущий випадок – 11-річна українська дівчинка народила дитину. Сама вона приїхала до Польщі з матір'ю за кілька місяців до цього, за фактами та свідченнями матері можна судити про те, що дитина завагітніла ще в Україні.

Також раніше журналісти "Сьогодні" провели експеримент і дізналися, як потрапити на заробітки до Польщі в обхід карантину.