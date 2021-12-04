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У Польщі під час арешту помер українець

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
4 грудня, 21:46
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У поліції запевняють, що не застосовували до затриманого фізичної сили
Чоловіка намагалися реанімувати парамедики. Колаж "Сьогодні"
Чоловіка намагалися реанімувати парамедики. Колаж "Сьогодні"

У польському місті Скерневице відразу після затримання поліцією з невідомих причин помер 38-річний українець.

Про це повідомляє видання Wirtualna Polska.

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Подробиці інциденту

Громадянин України увечері у п'ятницю, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину Castorama. За попередніми даними, він ударив її палицею та погрожував іншим людям. Перехожі викликали поліцію та скрутили чоловіка.

Поліцейські прибули на місце події приблизно о 17:30 і вдягли на чоловіка кайданки, збираючись забрати його до дільниці. Проте менш ніж за хвилину після затримання чоловік помер. У поліції запевняють, що не застосовували до затриманогої фізичної сили. Його намагалися реанімувати парамедики, але за годину констатували смерть.

Нагадаємо, у Поморському воєводстві загинув інший наш співвітчизник – його прикрите гілками тіло лежало біля будинку, який орендували троє українців.

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Раніше в польському Гданську стався інший кричущий випадок – 11-річна українська дівчинка народила дитину. Сама вона приїхала до Польщі з матір'ю за кілька місяців до цього, за фактами та свідченнями матері можна судити про те, що дитина завагітніла ще в Україні.

Також раніше журналісти "Сьогодні" провели експеримент і дізналися, як потрапити на заробітки до Польщі в обхід карантину.

Польщасмерть
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