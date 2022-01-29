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У Чехії зник секретний документ спецслужб, який сильно дратував Кремль

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 січня, 21:12
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Тепер вибухи на арсеналі у Врбетиці буде складно розслідувати
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Чехії перевіряють обставини знищення секретного документа чеських спецслужб щодо вибухів складів озброєнь у селі Врбетиці 2014 року.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Прага".

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Як зазначається, у повідомленні, надісланому президенту Чехії Мілошу Земану, були дані про причетність агентів російської військової розвідки ГРУ до вибухів.

Про що говорять у Чехії

Поліція дізналася про знищення документа під час перевірки дотримання Празьким Градом режиму роботи з такою секретною інформацією – експерти хотіли з'ясувати наявність на документі відбитків пальців або ДНК сторонніх осіб, які мали право ознайомитися з ним.

Серед іншого стало відомо, що секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, було знищено "випадково разом з деякими іншими документами".

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Врбетіце, фото – EURONEWS.
Врбетіце, фото – EURONEWS.

Як зазначається, повідомлення Служби безпеки та інформації призначалися виключно президенту країни Мілошу Земану, а найближчі співробітники канцелярії президента "свідчень про проходження ними перевірки на роботу із засекреченими документами не отримали".

При цьому президентський канцлер Вратислав Мінарж інформацію про знищення документа офіційно не спростував, проте категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які на це не мають права.

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Що за вибухи

Вибухи в військовому комплексі у чеському Врбетиці сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. На складах зберігалися боєприпаси чеської фірми, яка займалася постачанням зброї до України. Вибухи призвели до загибелі двох осіб. Вартість очищення боєприпасів, що не розірвалися, оцінювалася в 1 млрд чеських крон.

У квітні 2021 року прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що слідство має одну версію причин вибуху – "диверсію російських спецслужб". Слідство вважає винними у здійсненні вибухів агентів ГРУ Олександра Мішкіна (Олександра Петрова) та Анатолія Чепігу (Руслана Боширова).

Внаслідок цього сенат Чехії назвав вибухи "актом державного тероризму". З Чехії було вислано 18 російських дипломатів. Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 працівників чеського посольства у Москві.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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