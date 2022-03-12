Яєчна атака: проросійський кандидат у президенти Франції відчув себе Януковичем

У Франції повторилася історія 2007 року, коли у кандидата в президенти України Віктора Янковича активісти кинули яйце і політик з переляку впав на землю. Тепер яйце полетіло у бік кандидата у президенти Франції Еріка Земмура, якому в результаті довелося витерти жовток з лоба.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Яєчна атака
Повідомляється, що на вкрай правого політика та політичного журналіста Еріка Земмура напали з яйцем, коли він виходив із машини під час передвиборчої кампанії у Муассаку на південному заході Франції. Якийсь чоловік просто розбив яйце об голову Земмура.
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Поліція затримала та встановила ім'я нападника, а також його мотиви. Виявилося, що таким чином чоловік виступав проти програми кандидата у президенти Франції з відмови від обов'язкового навчання дітей з обмеженими можливостями у звичайних школах. Земмур виступає за відправлення таких дітей до спецустанов. Нападник є батьком такої дитини.
Що відомо про кандидата
- Земмур пішов у велику політику нещодавно – лише у листопаді він заявив про президентські амбіції.
- Також він відомий своєю позицією щодо скасування санкцій проти Росії та проти прийняття біженців з України.
- Президентські вибори у Франції відбудуться у два етапи – 10 та 24 квітня. На даний момент для участі зареєстровано 12 кандидатів, включаючи чинного президента Еммануеля Макрона.