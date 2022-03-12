Яичная атака: пророссийский кандидат в президенты Франции почувствовал себя Януковичем

Эрик Земмур выступает за снятия санкций с России

Прилетело, откуда не ждали... Эрик Земмур выдержал атаку / Коллаж "Сегодня"

Во Франции повторилась история 2007 года, когда в кандидата в президенты Украины Виктора Янковича активисты бросили яйцо и политик с перепугу упал на землю. Теперь яйцо полетело в сторону кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, которому в итоге пришлось вытирать желток со лба.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Яичная атака

Сообщается, что на крайне правого политика и политического журналиста Эрика Земмура напали с яйцом, когда он выходил из машины во время предвыборной кампании в Муассаке на юго-западе Франции. Некий мужчина просто разбил яйцо о голову Земмура.

Полиция задержала и установила имя нападавшего, а также его мотивы. Оказалось, таким образом мужчина выступал против программы кандидата в президенты Франции по отказу от обязательного обучения детей с ограниченными возможностями в обычных школах. Земмур выступает за отправку таких детей в спецучреждения. Нападавший является отцом такого ребенка.

Что известно про кандидата