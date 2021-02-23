Жерара Депардьє звинуватили в зґвалтуванні

Прокуратура Парижа висунула французькому актору Жерару Депардьє звинувачення в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні.

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Як повідомляє France 24, звинувачення висунули ще в грудні, проте відомо про це стало лише тепер.

Звинувачує 72-річного артиста молода актриса. За її словами, наруга над нею сталася в серпні 2018 рокув паризькому будинку Депардьє.

Три роки тому слідчі дев'ять місяців розслідували справу за її заявою, але ні до чого не дійшли. Однак дівчина повторно подала заяву, і після ретельного розслідування справу поновили.

Адвокат Депардьє Ерве Темім уже заявив ЗМІ, що його підзахисний "повністю відкидає звинувачення". Він на волі, але під судовим наглядом.

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Наближене до розслідування джерело стверджує, що Депардьє доводиться близьким другом сім'ї актриси.

Ім'я заявниці не розкривають, проте її адвокат Елоді Туайон-Хібон висловила надію на те, що до "особистого простору її клієнтки буде виявлено повагу".

Нагадаємо, що восени Депардьє потрапив в інший скандал – його оштрафували і вилучили скутер за водіння в нетверезому стані.

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