Атака Росії по вокзалу у Краматорську та перекидання військ на Донбас. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа

Від удару по вокзалу у Краматорську загинуло понад 50 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні світові ЗМІ останню добу говорять про безжальний удар по вокзалу в Краматорську, де тисячі мирних українців намагалися покинути Донбас. Водночас, західні медіа активно обговорюють підготовку Росії до нової атаки в східних областях україни після того, як окупанти залишили київський та чернігівський напрямок.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Удар по вокзалу в Краматорську

Американська газета The Wall Street Journal на стартовій сторінці пише про російську ракетну атаку на залізничний вокзал в Краматорську, яка забрала життя щонайменше 52 осіб і більше 100 поранила. В той момент на вокзалі в Краматорська знаходилося близько 4000 осіб, які очікували евакуації. Ракетний удар по вокзалу став ще одним фактом військових злочинів Росії.

Зеленська просить закрити небо над Україною

Американський журнал Vogue опублікував інтерв’ю Першої леді Олени Зеленської про життя в облозі та як її Україна рухається вперед. Вона закликала США і Захід не боятися Росію і закрити небо над Україною, тим самим уберегти сотні дітей, жінок і мирних громадян.

"Відсутність прямої відповіді спонукає агресора наступати, бо він знає, що Захід не закриває небо, і це стимулює його йти далі і чинити звірства", – сказала Олена Зеленська.

Shell не хоче відмовлятися від російської нафти

Американське агентство Bloomberg повідомило про схему, за якою Shell продовжує купувати російську нафту і фінансувати путінську армію. Суть схеми у тому, щоб продати барель, у якому лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01% поставляються з інших джерел. З погляду Shell такий вантаж технічно немає російського походження. В Україні ж тим часом три найбільші енергокомпанії – ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго -запустили проект #StopBloodyEnergy, мета якого – зокрема добитися повного ембарго на російську нафту і газ.

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Підготовка РФ до нових атак в Україні

Амерниканська газета The Washington Post анонсує початок нової атаки Росії на сході та півдні України. За словами Пентагону, Кремль також зосереджує повітряні атаки на південну та східну Україну, при цьому російські літаки щодня здійснюють близько 240 вильотів. Але деякі російські війська, які розгортаються на схід, ймовірно, вже зазнали великих втрат, згідно з оцінкою США.

Додаткова мобілізація окупантів

Британська газета The Guardian з посиланням на високопоставленого чиновника з оборони США пише, що деякі російські підрозділи в Україні виснажені і що бойова потужність Росії становить десь між 80% і 85% від рівня до вторгнення. Пентагон встановив, що деякі російські підрозділи, які нещодавно відступили з Києва, були сильно пошкоджені та виснажені, що поставило під сумнів їх бойову корисність. Є ознаки того, що Москва почала мобілізацію деяких резервістів і могла б сподіватися завербувати понад 60 000 осіб, сказав чиновник.

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