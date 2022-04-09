Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Атака Росії по вокзалу у Краматорську та перекидання військ на Донбас. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 14:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа
Від удару по вокзалу у Краматорську загинуло понад 50 людей.
Від удару по вокзалу у Краматорську загинуло понад 50 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні світові ЗМІ останню добу говорять про безжальний удар по вокзалу в Краматорську, де тисячі мирних українців намагалися покинути Донбас. Водночас, західні медіа активно обговорюють підготовку Росії до нової атаки в східних областях україни після того, як окупанти залишили київський та чернігівський напрямок.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

Реклама

Удар по вокзалу в Краматорську

Американська газета The Wall Street Journal на стартовій сторінці пише про російську ракетну атаку на залізничний вокзал в Краматорську, яка забрала життя щонайменше 52 осіб і більше 100 поранила. В той момент на вокзалі в Краматорська знаходилося близько 4000 осіб, які очікували евакуації. Ракетний удар по вокзалу став ще одним фактом військових злочинів Росії.

Зеленська просить закрити небо над Україною

Американський журнал Vogue опублікував інтерв’ю Першої леді Олени Зеленської про життя в облозі та як її Україна рухається вперед. Вона закликала США і Захід не боятися Росію і закрити небо над Україною, тим самим уберегти сотні дітей, жінок і мирних громадян.

"Відсутність прямої відповіді спонукає агресора наступати, бо він знає, що Захід не закриває небо, і це стимулює його йти далі і чинити звірства", – сказала Олена Зеленська.

Shell не хоче відмовлятися від російської нафти

Американське агентство Bloomberg повідомило про схему, за якою Shell продовжує купувати російську нафту і фінансувати путінську армію. Суть схеми у тому, щоб продати барель, у якому лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01% поставляються з інших джерел. З погляду Shell такий вантаж технічно немає російського походження. В Україні ж тим часом три найбільші енергокомпанії – ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго -запустили проект #StopBloodyEnergy, мета якого – зокрема добитися повного ембарго на російську нафту і газ.

Реклама

Підготовка РФ до нових атак в Україні

Амерниканська газета The Washington Post анонсує початок нової атаки Росії на сході та півдні України. За словами Пентагону, Кремль також зосереджує повітряні атаки на південну та східну Україну, при цьому російські літаки щодня здійснюють близько 240 вильотів. Але деякі російські війська, які розгортаються на схід, ймовірно, вже зазнали великих втрат, згідно з оцінкою США.

Додаткова мобілізація окупантів

Британська газета The Guardian з посиланням на високопоставленого чиновника з оборони США пише, що деякі російські підрозділи в Україні виснажені і що бойова потужність Росії становить десь між 80% і 85% від рівня до вторгнення. Пентагон встановив, що деякі російські підрозділи, які нещодавно відступили з Києва, були сильно пошкоджені та виснажені, що поставило під сумнів їх бойову корисність. Є ознаки того, що Москва почала мобілізацію деяких резервістів і могла б сподіватися завербувати понад 60 000 осіб, сказав чиновник.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19100
Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артилерія 335
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1363
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Максим – 11-річний переселенець із міста Покровськ (Донбас). Переїхавши до Чернівців, хлопець вирішив допомогти мамі та українським військовим. Він написав оголошення про те, що хоче працювати: і зараз носить людям воду, виносить сміття, вигулює домашніх тварин… А вони йому платять – хто скільки може. Він із мамою вже вирішили, що все зароблене віддадуть на потреби армії.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти