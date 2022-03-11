Білоруси не визнають бомбардування своєї території

Що ж це була за атака, залишається невідомо

Офіційний Мінськ вирішив не визнавати ударів по території своєї країни російської авіації з боку України. Поки що.

Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Білорусь на своєму телеграм-каналі.

Реклама

Повідомлення

"Військове відомство заявляє, що розповсюджувана інформація про нанесення ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією та спробою розкачати білоруське суспільство. Станом на 18 годин 30 хвилин, незважаючи на заяви українських чиновників та низки ТГ-каналів, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують подібну інформацію", – сказано у повідомленні Міноборони Білорусі.

Перед цим самопроголошений президент Олександр Лукашенко прилетів на уклін до міжнародного злочинця Володимира Путіна, щоб, як очікувалося, домовитись про спільну війну проти України.

Реклама

Ситуація