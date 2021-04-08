Росія стягує війська до кордону – де відмічено переміщення військових і чого чекати Україні

Останні тижні з перших шпальт українських і світових ЗМІ не сходить тема загострення на Донбасі. А в Мережі з'являються все нові повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Через ескалації конфлікту на передову навіть приїхав президент Володимир Зеленський .

Реклама

Журналісти "Сегодня" вирішили розібратися, де зараз дислокуються військові РФ і чи дійсно цих сил досить для повномасштабного вторгнення в нашу країну.

Як зараз йдуть справи

Зараз на кордонах України зосереджені значні підрозділи збройних сил РФ. Виглядає все так, як якщо б Росія мала намір наступати з трьох сторін – північ, схід, південь.

Посилено угруповання військ в Криму. Частина підрозділів знаходиться безпосередньо поблизу українського кордону.

Частина підрозділів знаходиться безпосередньо поблизу українського кордону. У Ростовській області зосереджений значний контингент. В кінці березня там проводилися військові навчання. Вони вже завершилися, однак підрозділи ЗС РФ залишилися на колишніх позиціях.

зосереджений значний контингент. В кінці березня там проводилися військові навчання. Вони вже завершилися, однак підрозділи ЗС РФ залишилися на колишніх позиціях. Поблизу міста Воронеж – в 170 км від українського кордону прямо зараз збираються військові частини. Деякі перекинуті туди з віддалених місць – наприклад, з Кемеровської області. За оцінками експертів, їм будуть потрібні добу, щоб дістатися до кордонів України.

На думку експертів американської групи CNA, концентрація підрозділів Збройних сил РФ безпрецедентна з 2014-2015, коли Росія відкрито вторглася на Донбас – і стався Иловайский, а потім Дебальцевський котел. За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака , Кремль розмістив 28 тактичних груп у східного кордону України і в Криму , Що становить близько 20-25 тис. Військовослужбовців.

"Останнім часом під виглядом навчань Росія нарощує війська поблизу кордону України – на півночі, сході та півдні. Всього очікується додатково зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з уже існуючими поблизу кордону створює загрози військової безпеки держави" , – зазначив він.

ситуація загострюється

Реклама

Українська розвідка повідомляє: РФ хоче розширити військову присутність на території псевдореспублік шляхом введення своїх регулярних сил під виглядом миротворців.

"Не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України" , – повідомили у відомстві.

Про те, що Кремль стягує до кордону близько чотирьох тис. Військових, повідомило і американське видання The New York Times. За його даними, аналітики Європейського командування Збройних сил США підвищили рівень загрози в регіоні до максимального. Крім цього, газета стверджує, що європейські спостерігачі помітили нове озброєння у бойовиків на Донбасі.

непряме підтвердження виявляється в публікації російського "Комерсанта". Видання наводить заяви постачальників сільськогосподарської техніки, які скаржаться, що вантажні компанії не надають їм залізничні платформи для транспортування тракторів і комбайнів. Самі перевізники пояснюють ситуацію тим, що платформи задіяні для перевезення військових і спеціальних вантажів.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Південний військовий округ спрямовує понад 10 десантних і артилерійських катерів Каспійської флотилії в Чорне море . Офіційна причина – військові навчання.

Реклама

А за останні тижні в Мережі не раз з'являлися відео, на яких видно, як російську техніку перевозять по Керченській мосту.

Відео: Сьогодні

Розслідувачі підтверджують інформацію

Групі розслідувачів з Conflict Intelligence Team вдалося знайти в соцмережах і ЗМІ більше 20 відео, які підтверджують перекидання російської техніки до кордону з Україною. На записах видно ешелони з танками, бронетранспортерами, а також колони військових "КАМАЗів", які помічали в Криму і Ростовської області.

У числі перекинутих частин – 76-а дивізія ВДВ із Пскова, а також 74-я мотострілецька бригада з Кемерово. Як пише CIT, такі масштабні маневри не можна пояснити локальними навчаннями – тільки стратегічними. При цьому такі офіційні навчання "Захід-2021" повинні початися у вересні, тобто тільки через п'ять місяців.

"Уже зараз можна говорити, що подібної концентрації військ ми не бачили з часів гарячої фази війни в Україні в 2014-2015 роках" , – відзначають розслідувачі.

8 квітня CIT повідомила, що російські війська сконцентрувалися в польовому таборі в Воронезької області – це приблизно в 250 кілометрах від України.

Реклама

Припущення підтверджуються супутниковими знімками полігону, які опублікував фахівець з Bellingcat Ерік Толер. На них видно, що в кінці березня-початку квітня там з'явилися намети і "сотні одиниць" військової техніки.

CIT зазначає, що також є свідчення про дислокацію військових в районі міста Острогожськ Воронезької області приблизно в 150 кілометрах від кордону з Україною.

Військовий аналітик Том Баллок вважає, що бронеавтомобілі "Тигр" без тактичних знаків вказують або на одну з бригад спецназу ГРУ, або на розвідувальний підрозділ.

"Неможливо уявити, щоб українські війська почали наступ через російський кордон, а для введення військ на Донбас для підтримки сепаратистських формувань логічніше було б розміщувати їх в Ростовській області. Тому очевидно, що диспозиція російських сил як мінімум у Воронезькій області носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер " , – відзначають в CIT.

В свою чергу керівник CIT Руслан Льовієв розповів, що Росія перекинула туди псковських десантників, мотострілецькіпідрозділи з Кемеровської області, Сибіру, Кавказу, Дагестану, танкові з'єднання з центральної частини Росії, ракетні системи "Ураган", "Град" і багато іншого.

"Перелік озброєнь, які стягуються, великий. І він більше наступальний, ніж оборонний ... Це більше схоже на підготовку до наступу, чим до оборони від настання" , – сказав він.

Шантаж чи війна – коментарі експертів

Колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов допускає можливість нових загострень на Донбасі, однак тільки локальних – "у Росії недостатньо сил і засобів, щоб проводити масштабні військові операції проти України".

"Біля українського кордону поки не фіксується сили, яких було б достатньо для повномасштабного вторгнення. Це просто один з елементів силового, інформаційного та психологічного тиску – щоб змусити Україну піти на поступки в переговорному процесі", – зазначив він.

Аналогічної думки дотримується і російський соціолог Ігор Ейдман. За його словами, велику війну Кремль почати зараз не зможе. Причина – у Росії для цього немає економічних ресурсів.

"По-перше, Україна вже не така, як була в 2014 році. Армія стала набагато сильніше, багато нового озброєння закуплено за цей час. По-друге, це санкції. Відкрите вторгнення призвело б до масштабних санкцій. Тим більше, адміністрація Байдена і конгрес на це готові ", – підкреслив експерт.

Можливим поясненням концентрації російських військ уздовж кордону з Україною – військові навчання НАТО Defender Europe 2021. Їх активна фаза почнеться в травні.

"Під час навчань будь-яка країна світу починає робити відповідні ходи, наприклад, розгортати війська. Як би вона вчинила в разі реальної війни. Тобто військові грають у свої шахи. І оскільки фокусом цих навчань є ситуація на Балканах і в Криму – по суті , це відпрацювання можливого зіткнення НАТО і РФ – росіяни рухають своїх коней ", – розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

А от експерт американської дослідницької організації CNA Майкл Кофман версію навчань вважає непереконливою. Кофман в коментарі російському The Insider відзначає , Що про навчання Росія заявила вже після того, як почалася активна перекидання військ. Важливий момент, на який звертає увагу експерт: масштабні навчання плануються заздалегідь, і в РФ такі були заплановані аж на вересень 2021-го.

Немає впевненості, що буде вторгнення

Ситуація тривожна. Але точного розуміння планів Путіна немає. На думку аналітика Івана Преображенського, думка якого опублікувала DW , Для того, щоб точно стверджувати, що буде вторгнення, не вистачає деяких факторів:

війська, в основному, не підходять впритул до кордонів України ;

; погода не годиться для настання – воно більш імовірно в травні;

– воно більш імовірно в травні; риторика російських медіа і офіційної влади не вказує на неминучість військового розвитку ситуації-там поки що говорять, в основному, про зрив переговорів по Мінським угодами;

не вказує на неминучість військового розвитку ситуації-там поки що говорять, в основному, про зрив переговорів по Мінським угодами; щорічне послання Путіна заплановано на 21 квітня – бюрократична традиція передбачає, що спочатку президент РФ задасть напрямок для дій, а вже потім вони будуть здійснені.

Преображенський зазначає: відповідь на питання про те, неминуча зараз війна, – скоріше, "немає". І додає при цьому, що однозначно судити складно. Подібна концентрація військ, за його словами, банально дорого обходиться російському бюджету. Просто так рухати їх ніхто не стане.

Як загострювалася ситуація

Про новий загостренні ситуації в Донецькій і Луганській областях стало відомо 26 березня – коли в районі селища Шуми окупанти вбили чотирьох військових ЗСУ . Зростання ескалації підтвердив президент Володимир Зеленський. На його думку, окупанти створюють військова напруга для того, щоб тиснути на переговорах .

"Те, що так важко і по крупицях відновлювалося майже рік, може бути зруйноване в секунду. Загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню" , – заявив глава держави.

Загострення на Донбасі обговорюють і зарубіжні партнери. Так, наприклад, представник Держдепартаменту США зажадав від Кремля пояснень через пересування військ поблизу кордону.

"Ми попросили, щоб Росія представила пояснення в зв'язку з цими провокаціями ... проте, що найбільш важливо, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед лицем цієї залякування і агресії" , – заявили у відомстві.

А глава Військового комітету НАТО Стюарт Піч закликав Росію припинити підтримку бойовиків і вивести свої сили з українських територій.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама