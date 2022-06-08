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Буде наступною? У Держдумі РФ хочуть скасувати визнання незалежності країни-союзниці України

Павло Заяць Павло Заяць
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8 червня, 17:58
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Одіозний російський депутат Євген Федоров зареєстрував відповідний законопроект
У партії "Єдина Росія" приготували несподіваний удар по союзниці України
У партії "Єдина Росія" приготували несподіваний удар по союзниці України / Фото: Колаж: Сьогодні

До Державної Думи Росії внесено законопроєкт про скасування визнання незалежності Литви.

Автором документа виступив член політради правлячої партії "Єдина Росія", депутат Євген Федоров.

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Законопроєктом пропонується "постанову Державної Рради СРСР від 6 вересня 1991 року № ДС-1 "Про визнання незалежності Литовської Республіки" скасувати".

/ Фото: сайт Держдумы РФ

Таке рішення Федоров пояснює тим, що визнання Литви незалежною державою суперечило конституції СРСР.

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"Зважаючи на те, що відповідно до статті 67.1 конституції Росії "Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території", постанова Державної Ради СРСР № ГС-1 підлягає скасуванню", – пише депутат.

Зазначимо, що Євген Федоров є координатором профашистської організації "Національно-визвольний рух" (НВД). Депутат відомий гучними заявами на адресу Заходу – про те, що РФ після розвалу СРСР стала американською колонією, що співак Віктор Цой був агентом спецслужб США та іншими.

Депутат Держдуми РФ Євген Федоров
Депутат Держдуми РФ Євген Федоров

Литва визнала РФ терористичною державою

Сейм Литви 10 травня проголосував за визнання Росії терористичною державою. Литовський парламент одноголосно підтримав відповідну резолюцію – 128 голосів "за".

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У резолюції Сейм констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові військові злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель.

Згідно з документом, вбачається мета повного чи часткового знищення української нації, її духу шляхом вбивства її членів цілими сім'ями, зокрема дітей, викрадення їх, тортур, згвалтувань, зокрема й неповнолітніх, знущань над тілами вбитих та закатованих.

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Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

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Нескорені
28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.
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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

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