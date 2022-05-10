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Сейм Литви визнав РФ терористичною державою

Павло Заяць Павло Заяць
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10 травня, 11:59
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Литва закликала створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів армії РФ в Україні
Литва визнала геноцидом військові злочини РФ в Україні
Литва визнала геноцидом військові злочини РФ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сейм Литви 10 травня проголосував за визнання Росії терористичною державою.

Литовський парламент одноголосно підтримав відповідну резолюцію – 128 голосів "за", пише Delfi.lt.

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У резолюції Сейм констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові військові злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель.

Згідно з документом, вбачається мета повного чи часткового знищення української нації, її духу шляхом вбивства її членів цілими сім'ями, зокрема дітей, викрадення їх, тортур, згвалтувань, зокрема й неповнолітніх, знущань над тілами вбитих та закатованих.

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", – йдеться у резолюції.

У ній також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, і що міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України. Сейм Литви закликає до того, щоб цей трибунал мав повноваження видавати міжнародні ордери на арешт, і щоб імунітетом не обмежувалася недоторканність держави або глав держав та урядів та інших державних посадових осіб.

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"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо та систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", – йдеться в резолюції.

Зеленський закликав визнати Росію країною-спонсором тероризму

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Російська Федерація має бути визнана країною – спонсором тероризму.

"Працюємо над тим, щоб усі державні чиновники Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські збройні сили мають бути визнані терористичною організацією", – сказав Зеленський.

Своєю чергою, Верховна Рада України підтримала звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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