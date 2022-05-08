Колишній топменеджер "Лукойлу" помер у шаманів – ЗМІ

Олександр Субботін регулярно користувався їхніми послугами

Стверджується, що екстопменеджер "Лукойлу" Олександр Субботін знав шаманів давно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Екстопменеджер "Лукойлу", мільярдер Олександр Субботін помер у Митищах – попередньо, після антипохмільного сеансу з шаманами.

Про це повідомив у Telegram Mash.

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Що сталося

Як зазначається, шаман Магуа та його дружина приймали клієнтів у звичайному приватному будинку, пропонуючи "краще лікування отруйною жабою".

"Робили надріз на шкірі, капали туди отруту жаби – і після блювоти пацієнту нібито ставало краще. Ще викликали духів, приносили в жертву звірят і купали заблукалих у півнячій крові", – пише видання.

Водночас йдеться про те, що Олександр Субботін знав шаманів давно та регулярно користувався їхніми послугами.

"І ось прийшов до них в черговий раз – лікувати похмілля. Раптом йому стало недобре – захворіло серце. Хазяїн вирішив не викликати швидку, застосував старий добрий корвалол і поклав мільярдера спати в підвал. Там, серед окультної мішури, російський мільярдер помер. Поліції, що приїхала, подружжя шаманів сказали, що з померлим просто товаришували", – наголошується в повідомленні.

Також видання заявило про те, що невідомо – чи стало погано Олександру Субботіну від отруйних жаб або "від чогось іншого".

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповів про низку загадкових смертей російських топчиновників та топменеджерів. Наприклад, 30 січня під Санкт-Петербургом в елітному селищі Ленінський знайшли мертвим Леоніда Шульмана – голову транспортної служби "Газпром Інвест".

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