"Чудовий грузин": у Росії поставили виставу про молодого Сталіна з Бузовою

Сталін і Ольга Бузова. Колаж "Сьогодні"

У Росії МХАТ анонсував прем'єру вистави про молодого Йосипа Сталіна під назвою "Чудовий грузин", і одну з головних ролей у ньому зіграє співачка Ольга Бузова, героїня якої за сюжетом врятує майбутнього "вождя".

Реклама

Про це повідомляє Meduza.

У МХАТі заявили, що їхня вистава – це нібито "безоцінне дослідження", адресоване "міській освіченій людині різного віку, що замислюється про Сталіна, про Трампа, про Путіна, про де Голля, про Рузвельта".

У театрі стверджують, що у спектаклі майже немає художнього вимислу, оскільки його автори працювали з архівами.

"Довгі роки молодість Сталіна була під грифом "Секретно". Тому МХАТ береться за гостру, провокаційну, небезпечну тему – молодість вождя", – йдеться в описі вистави на сайті театру.

Реклама

Сцена з вистави "Чудесный грузин" / instagram.com/mxat.gorkogo

За словами художнього керівника театру Едуарда Боякова, сам він нібито "суперечливо" ставиться до Сталіна, оскільки той знищив церкви і монастирі, але очільник МХАТу не забув зазначити, що за Сталіна були "неймовірні досягнення економіки" і "військові, технологічні та соціальні прориви і перемоги" , а також "неймовірна радянська освіта". Про репресії та інші злочини під проводом Сталіна Бояков не згадав.

Він також розповів, що у виставі "гратиме і співатиме" Ольга Бузова, яка виконає роль Белли Шанталь – "співачки кабаре і корпоративів", за сюжетом вона стане шпигункою "Матою Харі – розумною, хитрою", і врятує Сталіна.

Нагадаємо, у 2020 році колишній "куратор українського напряму" в Кремлі Владислав Сурков мав з'явитися в прем'єрній виставі "Біси" за романом Достоєвського у московському Театрі на Малій Бронній.