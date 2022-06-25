Депутат Держдуми РФ Журавльов зиганув на тлі ТВ-картинки про вбивства українців (відео)

Олексій Журавльов заявив, що сьогодні він бере участь "у своїй улюбленій передачі" на пропагандистському каналі як глядач

Олексій Журавльов показав зигу, як Гітлер. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський депутат Олексій Журавльов розповів про свій стан здоров'я після того, як упав з мотоцикла. До того ж наприкінці розмови він зиганув, а на тлі у нього був телевізор з пропагандистським каналом "Росія 1".

Відповідне відео опублікували різні Telegram-канали.

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Журавльов заявив, що сьогодні він бере участь "у своїй улюбленій передачі" на пропагандистському каналі як глядач. За його словами, незабаром він повернеться до роботи:

"Сьогодні беру участь у своїй улюбленій передачі як глядач. Я людина законослухняна. Якщо в Росії говорять обстежити, то треба обстежити. Сподіваюся, що в понеділок я вже повернуся і теж братиму участь у всіх справах. Тож у строю, все нормально", – сказав російський депутат і наприкінці зиганув.

"Ти хто такий?" Російський депутат почав погрожувати Шольцу

Російський депутат Олексій Журавльов на одному з пропагандистських російських ток-шоу вийшов із себе і почав погрожувати канцлерові Німеччини Олафу Шольцу. Причиною стала заява Шольца про те, що Захід не прийме умов РФ. Традиційно, як водиться у росіян, Журавльов одразу виклав як аргумент ядерну зброю.

"Він про що заявляє: ми не можемо прийняти правила, які диктує нам Російська Федерація. Ти хто є, виродок? А ми можемо ваші правила прийняти, так? Ні, не вгадав, не вгадав. Якщо ти не можеш прийняти ці правила, то ми тебе змусимо їх прийняти. Ось про це йдеться, і треба Шольцу знати точно, що хлопці, якщо ви нас змусите реально застосувати ядерну зброю, реально в нас іншого виходу не буде", — заявив він.

Раніше ми розповідали, що кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян на одному із російських ток-шоу заявила, що Україна "насилувала" Донбас усі роки своєї незалежності , і закликала "відпустити" його до Росії.