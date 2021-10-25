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Для Росії вони більше не терористи? Таліби відповіли на слова господаря Кремля

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 жовтня, 10:48
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Росія майже 30 років визнавала Талібан терористичною організацією, а зараз несподівано вирішила здружитися
Таліби задоволені настроєм Путіна. Колаж "Сьогодні"
Таліби задоволені настроєм Путіна. Колаж "Сьогодні"

Терористичне угрупування "Талібан" зближується з Росією. Спочатку її представники відвідали Москву, а потім президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий викреслити її зі списку терористів. Таліби вітали таку заяву Кремля.

Прессекретар МЗС Афганістану Абдул Кахар Балхі в Twitter заявив, що Афганістан готовий зближуватися не тільки з РФ, але й з іншими країнами.

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"Міністерство закордонних справ Ісламського емірату Афганістан вітає висловлювання президента Росії Володимира Путіна стосовно виключення імен керівників ІЕА з чорного списку (терористичних організацій). Оскільки війна підійшла до кінця, країни світу також повинні внести позитивні зміни у свої підходи до Афганістану. Ми прагнемо до позитивних відносин з міжнародним співтовариством на основі принципу взаємності", – заявив Балхі.

Що говорив Путін

Днями Путін сказав, що Росія наближається до прийняття рішення про виключення "Талібану" зі списку терористичних організацій, але зазначив, що це зробити насамперед повинна Рада Безпеки ООН. Але залежатиме це від того, чи буде позитивно розвиватися ситуація в Афганістані.

"Позиція Росії полягатиме в тому, щоб рухатися саме в цьому напрямку (виключення зі списку терористів. – Ред.). Але все-таки ці рішення повинні бути прийняті таким же чином і способом, яким вони приймалися раніше, коли ми цей рух включали у список терористичних організацій", – додав Путін.

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Відносини Росії з "Талібаном"

  • Під час другої чеченської війни восени 1999 року керівництво Талібану нібито підтримало чеченців мільйонами доларів і військовою технікою. У січні 2000 року представник "Талібану" в Пакистані оголосив про визнання незалежності Чечні та встановлення дипломатичних відносин з урядом Аслана Масхадова, а вже в лютому таліби закликали мусульманські країни оголосити священну війну (джихад) Росії.
  • У 2000 році в Росії навіть обговорювали варіант з нанесенням ударів по талібах, однак цьому завадила, ймовірно, військова кампанія США з 2001 року. А в 2003 році "Талібан" визнано терористичною організацією Радою Безпеки ООН і Верховним судом Росії.
  • У 2017-му американці заявляли, що Росія нібито підтримувала "Талібан" і озброювала бойовиків. Хоча в МЗС РФ все спростували і говорили, що Росія контактує з талібами тільки у двох випадках – заподіяння шкоди її громадянам або громадянам країн-союзників.

Як ми писали раніше, журналіст Дмитро Гордон не виключив, що таліби можуть піти на Росію. За його словами, зараз "Талібан" трохи переформатується, перегрупується і піде у колишні союзні республіки – у росіян можуть виникнути проблеми.

Тим часом самі таліби своїми діями ще далекі від виключення зі списку терористів, Нещодавно бойовики обезголовили волейболістку і опублікували фото в соцмережах.

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