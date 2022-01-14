Гризлов виходить із переговорів щодо Донбасу? Путін знайшов йому важливе завдання

Після узгодження всіх формальностей із Мінськом 71-річний голова Вищої ради провладної партії "Єдина Росія" Борис Гризлов отримав призначення послом Росії в Білорусі. Відповідний указ президента РФ від 14 січня опубліковано на порталі правової інформації органів влади Росії.
Що відомо
Рішення надіслати Гризлова працювати разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком було схвалено у Держдумі профільним комітетом у справах СНД ще на початку грудня. При цьому зараз Борис В'ячеславович був представником Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). Він зберігає свою посаду голови Вищої ради провладної партії.
За даними газети "Комерсант", "принаймні спочатку" Гризлов поєднуватиме роботу у тристоронній контактній групі по Україні з обов'язками посла у Мінську. Проте Telegram-канал "Легітимний", пославшись на джерело в Офісі президента України, повідомляє, що за їхньою інформацією, Гризлова в ТКГ замінить Владислав Сурков.
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"Кремлівське джерело цю інформацію спростувало, заявивши, що для Суркова це занадто "дрібна посада" і в певних колах цієї інформації поки що немає", – повідомляє "Легітимний".
Ціль призначення
Борис Гризлов є ваговиком російської політики і, звичайно ж, таке призначення має своє пояснення. За версією члена профільного комітету Держдуми у справах СНД, це призначення пов'язане з певними планами Кремля на Білорусь. "Я вважаю, що це пов'язано з дуже великою важливістю нинішнього етапу інтеграції Союзної держави та з якимись серйозними певними рішеннями, які треба проводити за допомогою таких ваговиків, яким є Гризлов ", – сказав він.
"У Білорусі необхідно проводити інтеграційні процеси у світлі підписання 28 програм. Борис Гризлов – "государева людина", і вона має просувати цю інтеграцію постійним спілкуванням з главою країни Олександром Лукашенком", – розповів журналістам заступник директора "Центру політичних технологій" Олексій Макаркін.
Біографія
- Борис Гризлов є довгожителем на російській політичній арені.
- У грудні 1999 року його було обрано депутатом Держдуми за федеральним списком міжрегіонального руху "Єдність". 12 січня 2000 року обраний керівником фракції "Єдність" у Держдумі.
- З травня 2000 року — представник Думи зі зв'язків із країнами "Великої сімки".
- 28 березня 2001 року його було призначено главою МВС Росії, ставши таким чином єдиним міністром внутрішніх справ РФ без генеральських погонів.
- На виборах до Держдуми у грудні 2003 року Гризлов увійшов до центрального списку передвиборного блоку "Єдина Росія" разом із керівником МНС Росії Сергієм Шойгу. Після проходження до парламенту очолив провладну фракцію "Єдина Росія".
- За відсутності інших кандидатур 29 грудня 2003 був обраний спікером Держдуми. Цю посаду він залишив лише 14 грудня 2011 року.
- 24 грудня 2011 року указом президента Росії залишений у складі Ради безпеки як постійній представник.
- 10 листопада 2012 року став головою Наглядової ради держкорпорації з атомної енергії "Росатом".
- З 26 грудня 2015 року – повноважний представник Росії у тристоронній Контактній групі щодо врегулювання ситуації на сході України.
- У грудні 2016 року був обраний головою ради директорів корпорації "Тактичне ракетне озброєння".