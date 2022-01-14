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Гризлов виходить із переговорів щодо Донбасу? Путін знайшов йому важливе завдання

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 січня, 16:35
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Політичний важкоатлет Росії перекидається на білоруський напрямок
Гризлова відправили до Білорусі / Колаж "Сьогодні"
Гризлова відправили до Білорусі / Колаж "Сьогодні"

Після узгодження всіх формальностей із Мінськом 71-річний голова Вищої ради провладної партії "Єдина Росія" Борис Гризлов отримав призначення послом Росії в Білорусі. Відповідний указ президента РФ від 14 січня опубліковано на порталі правової інформації органів влади Росії.

Що відомо

Рішення надіслати Гризлова працювати разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком було схвалено у Держдумі профільним комітетом у справах СНД ще на початку грудня. При цьому зараз Борис В'ячеславович був представником Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). Він зберігає свою посаду голови Вищої ради провладної партії.

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За даними газети "Комерсант", "принаймні спочатку" Гризлов поєднуватиме роботу у тристоронній контактній групі по Україні з обов'язками посла у Мінську. Проте Telegram-канал "Легітимний", пославшись на джерело в Офісі президента України, повідомляє, що за їхньою інформацією, Гризлова в ТКГ замінить Владислав Сурков.

"Кремлівське джерело цю інформацію спростувало, заявивши, що для Суркова це занадто "дрібна посада" і в певних колах цієї інформації поки що немає", – повідомляє "Легітимний".

Ціль призначення

Борис Гризлов є ваговиком російської політики і, звичайно ж, таке призначення має своє пояснення. За версією члена профільного комітету Держдуми у справах СНД, це призначення пов'язане з певними планами Кремля на Білорусь. "Я вважаю, що це пов'язано з дуже великою важливістю нинішнього етапу інтеграції Союзної держави та з якимись серйозними певними рішеннями, які треба проводити за допомогою таких ваговиків, яким є Гризлов ", – сказав він.

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"У Білорусі необхідно проводити інтеграційні процеси у світлі підписання 28 програм. Борис Гризлов – "государева людина", і вона має просувати цю інтеграцію постійним спілкуванням з главою країни Олександром Лукашенком", – розповів журналістам заступник директора "Центру політичних технологій" Олексій Макаркін.

Біографія

  • Борис Гризлов є довгожителем на російській політичній арені.
  • У грудні 1999 року його було обрано депутатом Держдуми за федеральним списком міжрегіонального руху "Єдність". 12 січня 2000 року обраний керівником фракції "Єдність" у Держдумі.
  • З травня 2000 року — представник Думи зі зв'язків із країнами "Великої сімки".
  • 28 березня 2001 року його було призначено главою МВС Росії, ставши таким чином єдиним міністром внутрішніх справ РФ без генеральських погонів.
  • На виборах до Держдуми у грудні 2003 року Гризлов увійшов до центрального списку передвиборного блоку "Єдина Росія" разом із керівником МНС Росії Сергієм Шойгу. Після проходження до парламенту очолив провладну фракцію "Єдина Росія".
  • За відсутності інших кандидатур 29 грудня 2003 був обраний спікером Держдуми. Цю посаду він залишив лише 14 грудня 2011 року.
  • 24 грудня 2011 року указом президента Росії залишений у складі Ради безпеки як постійній представник.
  • 10 листопада 2012 року став головою Наглядової ради держкорпорації з атомної енергії "Росатом".
  • З 26 грудня 2015 року – повноважний представник Росії у тристоронній Контактній групі щодо врегулювання ситуації на сході України.
  • У грудні 2016 року був обраний головою ради директорів корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

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Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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