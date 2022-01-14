Грызлов выходит из переговоров по Донбассу? Путин нашел ему важное задание

Политический тяжеловес России перебрасывается на белорусское направление

Грызлова отправили в Беларусь / Коллаж "Сегодня"

После согласования всех формальностей с Минском 71-летний председатель Высшего совета провластной партии "Единая Россия" Борис Грызлов получил назначение послом России в Белоруси. Соответствующий указ президента РФ от 14 января опубликован на портале правовой информации органов власти России.

Что известно

Решение отправить Грызлова работать вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко было одобрено в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ еще в начале декабря. При этом сейчас Борис Вячеславович являлся представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Он сохраняет свой пост председателя Высшего совета провластной партии "Единая Россия"

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По данным газеты "Коммерсант", "по крайней мере в первое время" Грызлов будет совмещать работу в трехсторонней контактной группе по Украине с обязанностями посла в Минске. Однако Telegram-канал "Легитимный", сославшись на источник в Офисе президента Украины сообщает, что по их информации, Гризлова в ТКГ заменит Владислав Сурков.

"Кремлевский источник эту информацию опроверг, заявив, что для Суркова это слишком "мелкая должность" и в определенных кругах данной информации пока нету", — сообщает "Легитимный".

Цель назначения

Борис Грызлов является тяжеловесом российской политики и, конечно же, такое назначение имеет свое объяснение. По версии члена профильного комитета Госдумы по делам СНГ, данное назначение связано с определенными планами Кремля на Беларусь. "Я считаю, что это связано с очень большой важностью нынешнего этапа интеграции Союзного государства и с какими-то серьезными определенными решениями, которые надо проводить при помощи таких тяжеловесов, каковым является Грызлов", — сказал он.

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"В Беларуси же необходимо проводить интеграционные процессы в свете подписания 28 программ. Борис Грызлов – "государев человек", и ему предстоит продвигать эту интеграцию постоянным общением с главой страны Александром Лукашенко", — рассказал журналистам заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.

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