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Грызлов выходит из переговоров по Донбассу? Путин нашел ему важное задание

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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14 января, 16:35
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Политический тяжеловес России перебрасывается на белорусское направление
Грызлова отправили в Беларусь / Коллаж "Сегодня"
Грызлова отправили в Беларусь / Коллаж "Сегодня"

После согласования всех формальностей с Минском 71-летний председатель Высшего совета провластной партии "Единая Россия" Борис Грызлов получил назначение послом России в Белоруси. Соответствующий указ президента РФ от 14 января опубликован на портале правовой информации органов власти России.

Что известно

Решение отправить Грызлова работать вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко было одобрено в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ еще в начале декабря. При этом сейчас Борис Вячеславович являлся представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Он сохраняет свой пост председателя Высшего совета провластной партии "Единая Россия"

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По данным газеты "Коммерсант", "по крайней мере в первое время" Грызлов будет совмещать работу в трехсторонней контактной группе по Украине с обязанностями посла в Минске. Однако Telegram-канал "Легитимный", сославшись на источник в Офисе президента Украины сообщает, что по их информации, Гризлова в ТКГ заменит Владислав Сурков.

"Кремлевский источник эту информацию опроверг, заявив, что для Суркова это слишком "мелкая должность" и в определенных кругах данной информации пока нету", — сообщает "Легитимный".

Цель назначения

Борис Грызлов является тяжеловесом российской политики и, конечно же, такое назначение имеет свое объяснение. По версии члена профильного комитета Госдумы по делам СНГ, данное назначение связано с определенными планами Кремля на Беларусь. "Я считаю, что это связано с очень большой важностью нынешнего этапа интеграции Союзного государства и с какими-то серьезными определенными решениями, которые надо проводить при помощи таких тяжеловесов, каковым является Грызлов", — сказал он.

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"В Беларуси же необходимо проводить интеграционные процессы в свете подписания 28 программ. Борис Грызлов – "государев человек", и ему предстоит продвигать эту интеграцию постоянным общением с главой страны Александром Лукашенко", — рассказал журналистам заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.

Биография

  • Борис Грызлов является долгожителем на российской политической арене.
  • В декабре 1999 года он был избран депутатом Госдумы по федеральному списку межрегионального движения "Единство". 12 января 2000 года избран руководителем фракции "Единство" в Госдуме.
  • С мая 2000 года — представитель Думы по связям со странами "Большой семерки".
  • 28 марта 2001 года он был назначен главой МВД России, став таким образом единственным министром внутренних дел РФ без генеральских погон.
  • На выборах в Госдуму в декабре 2003 года Грызлов вошел в центральный список предвыборного блока "Единая Россия" вместе с руководителем МЧС России Сергеем Шойгу. После прохождения в парламент возглавил провластную фракцию "Единая Россия".
  • При отсутствии других кандидатур 29 декабря 2003 года был избран спикером Госдумы. Этот пост он покинул лишь 14 декабря 2011 года.
  • 24 декабря 2011 года указом президента России оставлен в составе Совета безопасности в качестве постоянного члена.
  • 10 ноября 2012 года стал председателем Наблюдательного совета госкорпорации по атомной энергии "Росатом".
  • С 26 декабря 2015 года — полномочный представитель России в трёхсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
  • В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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