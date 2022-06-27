Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці 💸 Дефолт Росії ⚠ Загроза з Білорусі ✅ Саміт G7
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Гудков спрогнозував, коли в РФ можуть розпочатися зачистки силовиків

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 17:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський опозиціонер упевнений, що за провал бліцкригу Путін розбереться з військовими і керівниками спецслужб, що розікрали оборонні бюджети
Панюта обговорив із Гудковим таємничі смерті російських чиновників. Колаж "Сьогодні"
Панюта обговорив із Гудковим таємничі смерті російських чиновників. Колаж "Сьогодні"

Серія таємничих смертей відомих чиновників сталося останнім часом – 16 червня було знайдено мертвим 64-річного екс-главу "Росозброєння" Олексія Огарьова, незадовго до цього на своїй дачі в елітній Рубльовці виявили мертвим колишнього гендиректора підприємства "Оборонекспорт", генерал-майора ГРУ Сергія Караогланова.

Якщо згадати дуже дивні самогубства колишнього головбуха компанії "Новатек" Сергія Протосені та ексвіце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва у квітні, все виглядає як чергова ліквідаційна операція ФСБ-ГРУ.

Реклама

Ще одна загадкова історія. Таємничий полковник Вадим Зімін, що носив ядерну валізу президентів Росії, був знайдений з важким пораненням у своїй квартирі. ЗМІ пишуть, що Зімін лежав у калюжі крові, а біля нього – травматичний пістолет.

Чи це не говорить про те, що в Кремлі почали зачищати тих, хто багато знає і може стати небезпечним свідком злочинів Путіна і Ко. Про це телеведучий Олег Панюта запитав російського опозиційного діяча, колишнього депутата держдуми Дмитра Гудкова для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

Низка смертей, пов'язаних з "Газпромом", і минулого тижня смерть ще одного чиновника – Олексій Огарьов, Підмосков'я. Говорить офіційна влада, що немає ознак насильницької смерті, але ми звикли до того, що говорити і факт – це дві великі різниці, особливо якщо це стосується Росії. Що це за смерті і з чим вони пов'язані?

Я думаю, що нам немає сенсу якісь конкретні смерті обговорювати, бо десь може бути це випадковість, збіг. Якщо ми говоримо в цілому, особливо про ті смерті, які були в лютому в керівництві різних компаній "Газпром", "Лукойл" там і інше, то мені вони не здаються випадковими. По-перше, цілком очевидно, що зараз західні спецслужби шукають активи російських чиновників, особливо найближче оточення Путіна.

Я чудово розумію, що всі вони, напевно, виводили свої капітали через якихось професійно навчених людей, і здебільшого всі ці люди були з цих держкорпорацій. Я не знаю конкретно, хто чого куди виводив, але в мене таке відчуття, що коли ми бачимо такі дивні смерті, коли топ-менеджер нібито вчинив самогубство, при цьому вбив всю свою сім'ю, дітей, здається мені дуже дивним. Тим більше, я читав інтерв'ю від друзів, знайомих, родичів, які кажуть, що цим людям не властиво було накласти на себе руки.

Реклама

У мене є відчуття, коли настала війна, якась частина людей вирішила просто виїхати закордон, щоб залишитися, так би мовити, не замазаним у всій історії, а оскільки люди дуже багато знали, знали дуже багато схем і в цьому брали участь, мені здається їм ось таким чином могли показати, що кожен, хто спробує втекти, зіскочити з нашого корабля, значить зовсім жорстоко розбиратимуся. Дано прозорий сигнал, що втекти в цих умовах кудись, зіскочити не вдасться.

Наприклад, Володін, це спікер Думи, заборонив депутатам правлячої партії їхати кудись за кордон без особливого дозволу, без особливих доручень. Це говорить про те, що Путін найбільше боїться за цих умов розколу еліт. Ось тому всім цей сигнал був доведений – якщо ти схоплюєшся, кудись їдеш, то ми тебе дістанемо, неважливо в якій країні ти перебуватимеш.

Якщо говорити про чиновників – зрозуміло. А якщо говорити про бізнеси, чому їм такий недвозначний сигнал – чи ми в одному човні, чи ви підете на дно?

Я чудово розумію, що будуть йти чистки та зачистки. Тому що ми бачимо, що жодної "другої армії" російської немає, зброя стара, замість ракет Путіну виготовляли мультики, які показували. Він згодом навіть у своєму федеральному посланні показував, хтось має відповісти. З одного боку будуть розбірки між різними кланами для того, щоб призначити когось "цапом-відбувайлом", крайнім. Друге – це усунення свідків, на кого можна все списати. Таке теж має просто за логікою відбуватися. Можливо, ми просто якихось гучних речей ще не знаємо.

Коли ми дивимося на бюджет РФ 2022 – це колосальна цифра бюджету, спрямованого на оборонку. Про які порядки сум може йтися, як думаєте?

Як мінімум, це трильйони рублів, щороку там 3,5 до 4 трлн – це військові витрати. Як мінімум третина засекречена, та навіть більше половина засекречена. Половину, яка не засекречена, в принципі, і там теж можна красти. І, мабуть, цим пояснюється ось кількість всяких дач у генералів, у Шойгу там палаци і особняки, і у багатьох чиновників міністерства оборони, силовиків купи різної нерухомості як у Росії, так і за кордоном.

Санкції із боку Заходу могли підштовхнути до перерозподілу фінансових потоків між конкуруючими конторами у Росії?

Ну війна, звичайно, поміняє всі ці розклади. Справа в тому, що є частина російських еліт, які звикли до розкішного західного життя, які інтегрувалися до західної системи, західної економіки. Коли вводяться якісь санкції – бенефіціарами виступають силовики, тому що вони просто дешево скуповують у тих, хто виступає проти війни, хто вивозить свої сім'ї, своїх дітей. Очевидно такі люди дешево просто продаватимуть свої активи в Росії, що зараз і відбувається.

Я чому питаю з приводу перерозподілу напрямків. Як варіант – жили не тужили, мали свій відкат, а тут санкції з боку Європи по відношенню до російських компаній і ось тут і проявилася справжня вартість справжня ціна виробленого і цифри які ховалися і йшли ліворуч.

Звичайно, але я думаю, що ви ще мали на увазі, чи можливий якийсь розкол еліт внаслідок цього, ось мені здається, що це буде досить складно цього досягти. Зараз просто ті люди, які підпадають під санкції, які незадоволені війною і взагалі там рішеннями Путіна, як правило, це люди давно не входять до найближчого кола президента Росії, не мають жодного впливу на політичний режим. Ні Абрамович, ні Фрідман ні Тіньков ні на що не впливають, вони не можуть ні на що вплинути, нічого не можуть виправити. Тому мені здається, що тут треба дивитися на переділ серед силовиків, який може розпочатися. І ось їм треба буде робити якусь пропозицію, бо вони точно зможуть дістатися до бункера і якимось чином вирішити проблему.

У цьому сенсі смерть чиновника з оборонпрому – це недвозначний натяк, зокрема, для російських військових. Що їх може очікувати, як вважаєте, кому може прийти "чорна мітка", хто може бути наступним?

Я думаю, що якісь топ-керівники Міноборони, розвідки, напевно, потраплять під зачистку. Тому що, я не кажу про кримінальну зачистку, можливо і в СІЗО відправити, тому що обіцяний бліцкриг не відбувся, тому що всім стало очевидно розкрадання військових витрат і витрат на ту саму розвідку. Тому що розвідка доповідала, що в Україні величезна кількість агентів, які будь-якої миті перейдуть на наш бік, чого теж не сталося. І гроші на розвідувальні заходи теж викралися. Так що зачистка буде 100%, але, напевно, не зараз, поки йде війна, а відразу після.

Як думаєте, чи можливо в Росії провести інвентаризацію всього того, що насправді було вкрадено. Зараз така можливість є принаймні в однієї людини.

Коли влада зміниться, все можливо, звісно. Ви маєте на увазі Путіна, я думаю, що Путін все чудово знає і, швидше за все, на якихось відкатах сам сидів чи його найближче оточення. Справа не в тому, знає він чи не знає. Просто в той час, коли триває війна, зараз проводити зачистку, особливо серед генералів, може бути небезпечним заходом для Путіна. Тому що, як тільки ти хочеш зробити крайніми військових – військові одразу почнуть себе захищати, і невідомо чим це може закінчитися для Путіна. Тому що об'єктивно дуже багато, як мінімум, середньої ланки точно і в силових структурах, і в міністерстві оборони, які незадоволені тим, що відбувається. Путін чекає просто час, коли він зможе таку чистку провести.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 червня
1
Особовий склад 35000
Особовий склад
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3687
ББМ
4
Артилерія 771
Артилерія
5
Засоби ППО 101
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2575
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Взірець військового розвідника... Олександр Штоюнда - майор, заступник командира, начальник повітряно-десантної служби 18-го окремого батальйону морської піхоти. На війні з 2014 року: Маріуполь, Краснопартизанськ, Ізварино, Білокамянка... Неодноразово нагороджений, в тому числі орденом Богдана Хмельницького. Загинув, виконуючи бойове завдання…

Історія героя
Нескорені
Дмитро Чавалах - старший лейтенант ЗСУ. Перший бойовий досвід юнак з Хмельниччини отримав ще у 2014 році, є учасником АТО. Зараз він вже визнаний майстер військової справи, командир підрозділу. За особисту мужність при обороні Херсонської області удостоєний звання Герой України.
Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20803.11

Bitcoin Cash (BCH)

112.22

Binance Coin (BNB)

232.26

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

16.67

Litecoin (LTC)

55.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти