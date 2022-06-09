Через агресію Росії Японія готується до оборони. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Агресія Росії в Україні штовхає Японію до відмови від пацифізму. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють тренування західними військовими українських артилеристів, підготовку Слов'янська до атаці російських окупантів та збільшення витрат на оборону в Японії.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Американці та британці проведуть тренування для українських артилеристів

Американська газета The Washington Post пише, що США розробили докладну програму тренувань українських артилеристів щодо роботи з ракетними артилерійськими установками типу HIMARS. Паралельно також британські інструктори навчатимуть українців роботі з РСЗВ M270. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відзначив високу ефективність використання українцями гаубиць M777.

Слов'янськ готується до оборони

Видання The Wall Street Journal опублікувало репортаж із прифронтового Слов'янська, де знаходяться близько 100 тисяч місцевих жителів. Зазначається, що місто готується до захисту від російських окупантів. Дорогою, засіяною армійськими блокпостами, колони військової техніки прямують до лінії фронту, привозячи озброєння, техніку та боєприпаси різного виду та віку: від артилерійських знарядь радянських часів до австралійських Bushmasters та американських гаубиць M777.

Через вторгнення РФ в Україну Японія збільшує витрати на оборону

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що агресія Росії в Україні штовхає Японію до відмови від пацифізму. Після Другої світової війни Японія розпустила свою армію, направивши свої зусилля на економічний розвиток відповідно до пацифістської конституції. Вторгнення Росії в Україну злякало прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду , який пообіцяв суттєво збільшити витрати на оборону.

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Україна заробить 1,5 мільярда євро на експорті електроенергії до ЄС

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє, що Україна сподівається заробити 1,5 мільярда євро на експорті електроенергії до країн Європейського союзу до кінця року і заробити ще більше в майбутньому, отримавши право експортувати свою енергію в ЄС. Ще у квітні компанія ДПЕК Ріната Ахметова першою почала експортне постачання до Польщі, забезпечуючи надходження валютної виручки в Україну.

Спецслужби США не володіють усією інформацією щодо ситуації в Україні

The New York Times пише, що американські спецслужби мають менше інформації щодо ситуації в Україні, ніж хотіли б. Ці прогалини у знаннях уряду США можуть ускладнити рішення Білого дому про те, як спрямовувати військову допомогу, оскільки Америка надсилає Україні зброї на мільярди доларів

Зброї багато не буває