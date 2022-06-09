Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ирландия-Украина: мы победили! 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Из-за агрессии России Япония готовится к обороне. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июня, 11:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Агрессия России в Украине толкает Японию к отказу от пацифизма. Фото: коллаж "Сегодня"
Агрессия России в Украине толкает Японию к отказу от пацифизма. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают тренировки западными военными украинских артиллеристов, подготовку Славянска к атаке российских оккупантов и увеличение расходов на оборону в Японии.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Американцы и британцы проведут тренировки для украинских артиллеристов

Американская газета The Washington Post пишет, что США разработали подробную программу тренировок украинских артиллеристов по работе с ракетными артиллерийскими установками типа HIMARS. Параллельно также британские инструкторы будут учить украинцев работе с РСЗО M270. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил высокую эффективность использования украинцами гаубиц M777.

Славянск готовится к обороне

Издание The Wall Street Journal опубликовало репортаж с прифронтового Славянска, в котором находятся около 100 тысяч местных жителей. Отмечается, что город готовится к защите от российских оккупантов. По дороге, усеянной армейскими блокпостами, колонны военной техники направляются к линии фронта, привозя вооружение, технику и боеприпасы разного вида и возраста: от артиллерийских орудий советских времен до австралийских Bushmasters и американских гаубиц M777.

Из-за вторжения РФ в Украину Япония увеличивает расходы на оборону

Информагентство Bloomberg сообщает, что агрессия России в Украине толкает Японию к отказу от пацифизма. После Второй мировой войны Япония распустила свою армию, направив свои усилия на экономическое развитие в соответствии с пацифистской конституцией. Вторжение России в Украину испугало премьер-министра Японии Фумио Кисиду, который пообещал существенно увеличить расходы на оборону.

Реклама

Украина заработает 1,5 миллиарда евро на экспорте электроэнергии в ЕС

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Украина надеется заработать 1,5 миллиарда евро на экспорте электроэнергии в страны Европейского союза до конца года и заработать еще больше в будущем, получив право экспортировать свою энергию в ЕС. Еще в апреле компания ДТЭК Рината Ахметова первой начала экспортные поставки в Польшу, обеспечивая поступление валютной выручки в Украину.

Спецслужбы США не владеют всей информацией о ситуации в Украине

The New York Times пишет, что американские спецслужбы имеют меньше информации о ситуации в Украине, чем хотели бы. Эти пробелы в знаниях правительства США могут усложнить решение Белого дома о том, как направлять военную помощь, поскольку Америка отправляет Украине оружия на миллиарды долларов.

Оружия много не бывает

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:20 9 июня
1
Личный состав 31700
Личный состав
2
Танки 1398
Танки
3
ББМ 3438
ББМ
4
Артиллерия 711
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 562
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2421
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

История морпеха-боксера
Непокоренные
Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
Истории героев
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30462.79

Bitcoin Cash (BCH)

178.49

Binance Coin (BNB)

290.27

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

21.4

Litecoin (LTC)

61.81

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,41 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.41

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять