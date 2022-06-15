Відомий психолог розкрив головний страх Путіна

Російський диктатор веде себе як параноїк

Дмитро Попов (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Психолог Дмитро Попов заявив, що президент РФ Володимир Путін боїться всіх, тому намагається позбутися неугодних. Російський диктатор злякався навіть якутського шамана. Психолог згадав історію з Олександром Габишевим, який кілька разів намагався організувати похід до Москви, щоби "вигнати" Путіна із Кремля. Після цього шамана відправили на примусове лікування.

Про це Попов розповів на Youtube-каналі. Україна 24 ".

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"Володимир Путін, я так думаю, боїться не тільки шамана, він боїться всіх, інакше б не сидів у цьому бункері трисотметровому або скільки там метровому в якійсь горі, яка ще захищена всіма найсучаснішими, якщо такі в Росії є, звичайно, системами ППО та іншим залізом. Справа в тому, що у Путіна, як і у всіх насправді диктаторів, дуже критичне ставлення до власної безпеки, незважаючи на те, що 13 шаманів забезпечують його енергетичним куполом, яке нікому ніколи ніде не пробити, але він же розуміє, що 90 відсотків країни перебувають у глибокій, як ви казали, мати можна вживати зараз? Ну, втім, у глибокій точці людського організму перебувають 90 відсотків населення Росії, звичайно частина з них може бути незадоволена, звичайно частина з них може прийти і запитати: "шановний, царю, президент, пане, а чому ми так погано живемо, а ви так живете добре?" Тому він боїться всіх, і природно, якщо людина яка називає себе якимось там шаманом або людиною, у якої є якісь надприродні здібності, а може за нею йде дух якоїсь там людини, або дух якогось там стихійного явища, звичайно його треба терміново в матроську тишу, нехай нари полірує і там собі чаклує в камері поодинці", – сказав психолог.

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