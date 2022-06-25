Кара Божа! Патріарх Кирило зганьбився під час служби в Новоросійську (відео) – оновлено

Глава Російської православної церкви послизнувся на мармуровій підлозі. Мабуть, його наздогнала карма за висловлювання про українців

Патріарх Кирило осоромився. Фото: колаж "Сьогодні"

Внесений до списку санкцій Великобританії глава Російської православної церкви Кирило (у миру Володимир Гундяєв) впав під час освячення храму в Новоросійську. Він послизнувся на мармуровій підлозі. У цей момент усі кинулися "рятувати" Гундяєва. Ймовірно, патріарха наздогнала карма за його висловлювання про українців.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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На опублікованому в Мережі відео можна побачити, як Гундяєв послизнувся під час літургії на мармуровій підлозі. Як повідомив протодіакон Андрій Кураєв, він забився спиною об ребро кафедри.

"Неприємний казус стався сьогодні на освяченні храму в Новоросійську. Після закінчення освячення храму під час сходу з кафедри впав патріарх Кирило, послизнувшись на дорогій мармуровій підлозі. Не встигли ні співробітники охорони, ні служба протоколу, ні єпископи, що стояли поруч. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася. Митрополит Григорій і місцевий єпископ Феогност винувато дивляться спідлоба на патріарха і чекають на реакцію. Але винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах", – заявив Кураєв.

Реакція Гундяєва

"Те, що я сьогодні впав — нічого не означає. Просто підлога прекрасна, в неї дивитися можна, така вона блискуча і гладка. Але, коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. Цією прекрасною підлогою я так невдало прокотився", – прокоментував своє падіння патріарх Кирило.

Патріарх Кирило Гундяєв благословив бурятів на вбивство українців

Внесений до списку санкцій Великої Британії глава Російської православної церкви Кирило (у миру Володимир Гундяєв) намагається потрапити ще й до списку санкцій ЄС, звідки його поки що "відмолює" уряд Угорщини. Він укотре висловився за підтримку війни Володимира Путіна проти України, назвавши це "захистом Росії". Нові висловлювання Кирила публікують російські твіттер-канали.

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"Ми, що пройшли через усі ці гоніння, через усю цю безбожну ідеологію, ми як народ підбадьорилися і будуємо храми, і зростає у нас почуття любові до Вітчизни, і бачимо, як зараз наші молоді хлопці захищають Росію на полі бою. Наші священники, які опікуються воїнами нашими, розповідають мені про дивовижні приклади самопожертви і навіть здатності життя своє покласти за друга свого. Звідки це? Не від високої зарплати, і не від заохочень начальства, і не від просування по службі. А це від внутрішнього морального почуття, вихованого православною вірою", – сказав церковник у Пензі після освячення Спаського кафедрального собору.

Також Володимир Гундяєв у своїй урочистій промові згадав заповідь "не вкради". Тільки забув сказати, що тепер від цієї заповіді звільняються "виховані православною вірою" мародери з армії Російської Федерації.

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