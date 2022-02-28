Кібервійська зламали базу Кремля – всі телефони путінських посіпак у відкритому доступі

У телеграмі створили бота, де є номери аж до адміністрації президента РФ

В базі Кремля є навіть штатні ворожки. Фото праворуч Reuters

МВС спільно з кібервійськами зламали телефонну базу Кремля. Усі номери влади – від міністерств, Держдуми до адміністрації президента та головних пропагандистів – тепер є у відкритому доступі.

"Якщо є п'ять хвилин, зайдіть на чат-бот у телеграмі "Влада РФ". На ньому вивішені всі телефони керівництва Російської Федерації. Наберіть будь-кого і запишіть на відео або аудіо – говоріть про що хочете, а потім викладіть в інтернет. Це буде потім і величезною доказовою базою, і виб'є з колії величезну кількість людей, які зараз думають про війну з Україною, а тепер нехай думають про своє майбутнє", – закликає радник голови МВС Вадим Денисенко.

Адреса бота – @gov_rf_bot

Реклама

Ось як виглядає бот:

Реклама

В Україні створено сайт про загиблих та полонених росіян

В Україні було створено сайт для родичів загиблих та полонених російських військових. Оскільки РФ залишає бійців, кинутих на вторгнення без зв'язку з рідними, цей сайт може допомогти в пошуку.

Адреса сайту https://200rf.com/. Його було створено з ініціативи МВС України.

Родичі окупантів масово телефонують на гарячу лінію "Повернись живим з України"

На гарячу лінію для родичів росіян окупантів"Повернися живим з України" телефонують сотні людей. Вони шукають своїх близьких.

Реклама

Про це повідомляє Міністерство оборони України