Куди зник Путін? Президент РФ уже тиждень не з'являється у Кремлі

У Мережі запідозрили, що Путін втік із Москви ще до початку вторгнення РФ в Україну – де може бути президент Росії

Путін уже тиждень не з'являється у Кремлі / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент країни-окупанта Володимир Путін не з'являється у Кремлі вже тиждень. Зазвичай гелікоптери з президентом РФ з'являються щоранку біля його резиденції, але після початку вторгнення до України вони зникли.

Такими спостереженнями поділився радянський дисидент та правозахисник Олександр Подрабінек.

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Він уточнив, що живе в Москві на Садовому Кільці та з його вікон видно Кремль. Зазвичай щодня близько 11:00 над будинком один за одним з інтервалом у кілька хвилин пролітають два вертольоти.

"Вони сідають прямо на території Кремля. В одному з них летить Путін. (Ніхто не знає, у якому саме!) Годин о п'ятій вечора гелікоптери летять назад. Останній тиждень гелікоптери не літають. Ось факт, а пояснити його кожен може самостійно", – написав Подрабінек.

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У коментарях під публікацією багато хто написав, що, швидше за все, Путін уже ховається у бункері за межами Москви, оскільки боїться розправи за злочини проти України.

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Як Путін готувався до вторгнення

Вночі 24 лютого на сайті Кремля з'явилося відео, на якому президент Росії Володимир Путін заявив про оголошення війни проти України. Проте записали його ще 21 лютого, тобто за три дні до вторгнення.

Журналісти завантажили відео зі зверненням Путіна з сайту Кремля та перевірили його дані. Там вони виявили дату створення – 21 лютого о 19:00.